New Work: „Wie setze ich flexible Arbeitsmodelle um?“

Wir befinden uns bereits seit einigen Jahren in einem nicht aufzuhaltenden, strukturellen und prozessualen Wandel der Arbeitswelt. Dieser Veränderungsprozess wird unter anderem getrieben durch die digitale Transformation, die Globalisierung, KI-Technologien und den demographischen Wandel. Der wirtschaftliche Shutdown während der Covid-19-Pandemie hat diesen Prozess lediglich beschleunigt und sehr viele Unternehmen dazu gezwungen mobiles und flexibles Arbeiten innerhalb kürzester Zeit zu ermöglichen. Für viele Unternehmen stellt sich aktuell die konkrete Frage, ob und wie flexible Arbeitsmodelle inklusive ortsungebundener Arbeitsplätze umsetzbar sind und was es bei der sogenannten „New Work“ zu beachten gilt.

Zielsetzungen für eine „New Work“-Strategie definieren

Entscheidend für ein Unternehmen ist die klare Definition des Ziels, welches es mit seiner New-Work-Strategie verfolgen will. So könnten Unternehmen vermehrt auf Homeoffice in Kombination mit Co-Working-Spaces für gezielte und punktuelle Team-Arbeiten und / oder Besprechungen setzen. Durch die Reduzierung des Pendlerverkehrs kann New Work damit ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie sein. Durch eine eher reduzierte Raumstrategie können gleichzeitig Kosten gesenkt werden.

Umsetzungsvoraussetzungen überprüfen und Mitarbeiter miteinbeziehen

Neben einem definierten Ziel müssen aber auch einige Voraussetzungen für die Einführung von Homeoffice gegeben sein. So bedarf es beispielsweise einer entsprechenden IT-Infrastruktur (inklusive IT-Sicherheit und Datenschutz), welche flexibles und mobiles Arbeiten barrierefrei ermöglicht. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse und Anforderungen der Mitarbeiter zu kennen, um die Informations- und Kommunikationstechnik bestmöglich darauf abzustimmen. Denn nur wenn Mitarbeiter die neuen Systeme und Prozesse beherrschen und auch weitere Basisvoraussetzungen wie ein schneller Internetanschluss oder ein ergonomischer Arbeitsplatz gegeben sind, ist ein Arbeiten von Zuhause aus möglich. Auch sollten Unternehmen heutige Prozesse, Workflows und Kernsysteme hinterfragen und gegebenenfalls anpassen. Konkret sollten Sie Ihre Kernprozesse unter die Lupe nehmen und sich fragen „Wie funktioniert dieser Prozesse, wenn alle oder Teile der involvierten Mitarbeiter von zuhause arbeiten?“. Auch die Kompatibilität der prozessrelevanten Systeme mit den aktuellen Versionen gängiger Betriebssysteme oder Office-Versionen empfiehlt sich zu überprüfen.

Neben allen prozessualen und technischen Voraussetzungen sollten Sie auch die Mitarbeiter bei der Umsetzung der Strategie hinzuziehen. Bringen Sie in Erfahrung, wie Ihre Mitarbeiter zum Thema „New Work“ stehen, seien Sie offen für unterschiedliche Meinungen und versuchen Sie, eine Mischung aus beiden „Welten“ zu gestalten.

Abschließend ist festzuhalten, dass der beschriebene Veränderungsprozess gerade erst richtig Fahrt aufgenommen hat und noch eine gewisse Transformation der Arbeitswelt mit sich bringen wird.

