Kündigung: „Politisches Engagement als Grund?“

B4B-Leser fragen, unsere Branchenexperten aus der Region antworten: Wenn das politische Engagement eines Mitarbeiters die Belegschaft spaltet, muss man sich von ihm trennen. Doch gelingt das, ohne Auswirkungen auf das Betriebsklima? Unsere Experten für Arbeit und Compliance Stefan Klaus, Fachanwalt für Arbeitsrecht, und Steuerberater Heinz Hielscher, geben Antwort.

Das „außerdienstliche Verhalten“ unterliegt keinem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Ein politisches Engagement ist vom Grundsatz her durch die Freiheitsrechte, insbesondere das Recht zur freien Meinungsäußerung gedeckt. Die Grenze findet die Freiheit jedoch dann, wenn betriebliche Interessen beeinträchtigt werden und insbesondere – wie hier nach Ihrer Meinung – sogar das Betriebsklima beschädigt wird. Dann kommt es darauf an, was genau über welchen Zeitraum passiert ist.

Verfassungsfeindliche Äußerungen können Sie immer sofort strikt verbieten und sanktionieren, ggfs. abmahnen und möglicherweise auch in besonders gelagerten Ausnahmefällen mit Kündigung begegnen. Äußerungen, die in einer Demokratie der Meinungsfreiheit unterliegen, aber dennoch „Unfrieden in der Belegschaft“ stiften, können ebenfalls unterbunden werden mit dem Hinweis, dass politisches Engagement zumindest während der Arbeitszeit nicht statthaft ist. Hier dürfte eine Kündigung aber wohl erst nach Abmahnung im Wiederholungsfall in Betracht kommen.

Ein betriebspolitisches Engagement (im Zusammenhang mit gewerkschaftlicher Tätigkeit oder Betriebsratstätigkeit) unterliegt jedoch eigenen Regeln.

Um die angesprochene Krise zu vermeiden hilft hier vielleicht 1. eine klare Struktur der Regeln im Umgang mit derartigem Engagement aufzustellen, 2. die Regel strikt umzusetzen und 3. der Belegschaft dieses Vorgehen zu erklären, damit der Betriebsfrieden hergestellt wird.

