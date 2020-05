Jahresgespräch: „Sind die Zusagen verbindlich?“

Mündliche Zusicherungen in einem Jahresgespräch sind auch ohne förmliches Protokoll und allgemeine Schriftformregeln wirksam, wenn es sich auch rechtlich um solche handelt. Alles, was also mit Rechtsbindungswillen für die Zukunft ausdrücklich zugesagt wurde, gilt im Grundsatz. Im Streitfall entscheidet sich die Frage also danach, was wer wann und mit welchen Worten in welchem Zusammenhang konkret (zu-)gesagt hat und, ob dies unbestritten ist oder ggfs. durch Zeugen noch nachträglich so festgestellt werden kann.

