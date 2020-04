Internet-Bewertung: „Müssen wir sie offenlegen?“

Im Grundsatz trägt derjenige, der gegen solche Bewertungen vorgeht, die Beweislast dafür, dass es sich um gekaufte Bewertungen handelt.

Aber: Das OLG Frankfurt am Main hat 2019 via Beschluss (Az. 6 W 9/19) entschieden, dass Amazon verlangen kann, dass Drittanbieter gekaufte Bewertungen kennzeichnen müssen, wenn Kunden hierfür Geld oder Produkte erhalten haben. Insoweit besteht also eine Offenbarungspflicht. Nach einem Urteil des LG München (17 HK O 1734/19), ebenfalls aus 2019, muss ein Unternehmen nachweisen, dass der Bewerter auch tatsächlich die entsprechende Leistung wahrgenommen hat. Auch aus dieser Entscheidung folgt, dass man spätestens in einem Prozess verpflichtet werden kann, darzulegen, dass es sich um nicht gekaufte Bewertungen handelt, sondern um solche realer Kunden.

