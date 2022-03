Gewerbeimmobilien: Wie vergleicht man BGF- und gif- Berechnungen?

„Wie kann ich Immobilien mit unterschiedlichen Arten der Flächenberechnung (BGF, gif, etc.) miteinander vergleichen?“

Peter Kragler von Kragler Immobilien, Experte für Immobilienfragen, antwortet:

Um die Flächenberechnung von Gewerbeimmobilien einheitlich darzustellen und eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Objekte und Flächen, sowohl im Inland, als auch im Ausland, zu ermöglichen, hat die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (gif) Richtlinien zur Flächenberechnung festgelegt.

Im Jahr 2004 löste die MG/G die MF-B (Mietflächen für Büroräume) und die MF-H (Mietflächen für Handelsräume) ab. Die 2012 novellierte gif-Richtlinie (MF/G) lässt sich für gewerblichen Raum in den Bereichen Produktion, Logistik und Hotel anwenden. Außerdem ist es auch bei einer Vielzahl von Mietflächen möglich, die Richtlinie mit ihren Erweiterungen anzuwenden. Ein Bestandteil der Erweiterungen ist die Richtlinie zur Berechnung der Verkehrsfläche im Einzelhandel (MF-V).

So funktioniert die gif-Richtlinie

Im Vergleich zur DIN 277 bewertet die gif-Richtlinie die Flächen eines Gebäudes nach ihrem Nutzwert für den Mieter. Außerdem bietet sie eine Lösung zur Berechnung von Flächen, die von verschiedenen Mietern genutzt werden. Die DIN-Norm 277 verwendet die komplette Grundfläche einer Immobilie als Berechnungsgrundlage. Sie differenziert zwischen Nutzflächen, Verkehrsflächen und Funktionsflächen. Jede Berechnungsmethode birgt für unterschiedliche Interessengruppen einzelne Vorteile. Die gif-Richtlinie stellt die Interessen des Mieters in den Vordergrund.

Experten helfen bei der Gegenüberstellung

Für Gebäude, die nicht als Wohnraum dienen, gibt es keine Regelung der Flächenermittlung. Dies erschwert die Vergleichbarkeit verschiedener Objekte. Um beispielsweise auf Basis des BGF-Wertes den GIF-Wert zu ermitteln, muss die MF-0 (keine Mietfläche) abgezogen werden. Hierzu zählen nach DIN 277 der Anteil sämtlicher technischer Funktionsflächen an den Verkehrsflächen und an den Konstruktionsgrundflächen. Für die Berechnung gibt es einzelne Online-Rechner. Außerdem können Sie den Verkäufer, beziehungsweise den Vermieter nach den einzelnen Flächen fragen, um diese besser vergleichen zu können. Immobilienmakler bieten bei Gewerbeimmobilien häufig eine Gegenüberstellung der angebotenen Flächen an.

