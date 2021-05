Betriebliche Altersvorsorge: Wie setze ich das als Arbeitgeber um?

B4B-Leser fragt:

Manche unserer Mitarbeiter sind ratlos, wenn wir sie auf die betriebliche Altersvorsorge ansprechen. Bestenfalls hören wir da noch „Bausparer"... Sollen und können wir da selbst Empfehlungen aussprechen? Wo können wir uns schlau machen?

Unser Experte für Finanzen, Markus Leypold, antwortet:

Grundsätzlich ist die Betriebliche Altersvorsorge ein wichtiger Baustein neben der gesetzlichen Rente. Wir beraten auch unsere Firmenkunden zu diesem Thema. Mit nachfolgender Vorgehensweise hatten wir den besten Erfolg. Zunächst findet ein Gespräch mit der Geschäftsleitung statt, in dem die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Arbeitgeberzuschuss, und anderer Dinge geregelt werden. Dann informiert die Geschäftsleitung die Mitarbeiter, dass es ein attraktives Angebot mit Bezuschussung seitens des Arbeitgebers gibt und es hierzu Einzelberatungen gibt.

In diesen Einzelberatungen wird der Arbeitnehmer informiert und erhält auch einen konkreten Vorschlag mit seinem individuellen Nettoaufwand. Der Arbeitgeber erhält dann von uns dokumentiert, ob der Arbeitnehmer teilnehmen möchte oder nicht. Auf Wunsch des Arbeitnehmers muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Möglichkeit der BAV gewähren. Wobei der Arbeitgeber die Versicherungsgesellschaft bestimmen kann. In der Regel legen sich die AG auf einen Anbieter fest, um die Sache einheitlich auch für das Personalbüro und die Abwicklung zu gestalten. Gerne mehr in einem persönlichen Gespräch.

