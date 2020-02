Werbung markenbewusst und unverwechselbar

Das ist Büro 5:

Die Büro 5 GmbH Werbeagentur entwickelt Kommunikationslösungen und Designs für anspruchsvolle Marken. Das tun sie mit Herz und Hirn. Mit klarem Fokus auf Zielgruppe und Markenaufbau erstellt Büro 5 Werbemittel und -materialien, die Unternehmen in der Außendarstellung nachhaltig stärken v.a. für mittelständische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.

Und demnächst vielleicht sogar mit noch mehr geballter Power. Büro 5 sucht nämlich Gipfelstürmer, nicht als „fünftes Rad“ am Wagen, vielmehr als echte Verstärkung am Hunoldsberg 5.

Mehr Infos dazu: www.buerofuenf.de/jobs

Werte und „Wow“-Effekt

Büro 5 gibt es nun im 5. Jahr und ist ein junges Kreativbüro in Augsburg.

Kreativität ist Leben, Inspiration und immer auch der Ausdruck von Persönlichkeit. Deswegen lebt das Büro 5 nach bestimmten Werten, die die Zusammenarbeit und die Persönlichkeit jedes einzelnen optimal fördern und zur Entfaltung bringen. Sie achten sehr auf ein angenehmes Arbeitsklima, bestimmt durch Fairness, ein lockeres Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme.

Auf der anderen Seite sichern eine hohe Professionalität, Zuverlässigkeit und Transparenz auch für die Kunden ein hohes Maß an Qualität bei den ausgelieferten Arbeiten zu – Arbeiten mit „Wow“-Effekt, die Ihre Wirkung bei der Zielgruppe nicht verfehlen.

Individuelle Beratung, professionelles Design, klare Linie

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deswegen benötigt die Wahl und Konzeption eines geeigneten Designs für Werbemittel einiges an Vorarbeit, wenn es Ihr Unternehmen in allen Bereichen modern und in sich stimmig präsentieren soll.

In einem Workshop erarbeitet und analysiert das Büro 5 zuerst Ihren aktuellen Bestand, macht sich dann Gedanken, welche Medien und Marketingstrategie Ihre Ziele voll erfüllt und präsentiert Ihnen dann umfassend und persönlich, wie Sie mit dem richtigen Corporate-Design und mit der richtigen Marketingstrategie eine klare Linie in Ihre Außendarstellung bringen.

Winner des german brand award ’19

So erhielt das Büro 5 für den CI-Gesamtrelaunch der dilligence systems GmbH in 2019 den german brand award „Winner“-Titel für:

– Excellent Brands – in der Kategorie „Industry, Machines & Engineering“

Webprogrammierung

Programmierung von Webseiten, Onlineshops, Apps

Auf Erfolg programmiert! Büro 5, Ihre Werbeagentur für Augsburg und Region erstellt außerdem moderne, technisch und optisch anspruchsvoll umgesetzte Webseiten, Online-Shops und Apps.

Sie programmieren Websites nach neuesten Standards (HTML5, CSS3 u.a.), achten auf eine gute Lade-Performance sowie die optimale Darstellbarkeit auf allen Mobilgeräten (responsive Design) und bringen mit stimmigen Konzepten und visuell ansprechendem Webdesign jedes Online-Medium auf die Erfolgsspur

Hohe Kundenzufriedenheit

Zufriedene Kunden von Büro 5 sind u.a. die Steinmetzinnung Schwaben, für die sie einen Radiospot konzipierten, genauso wie die Betriebsgastronomie der MAN Energy Solutions für die ein neues Foodversity-Konzept erarbeitet wurde. Die Branchen sind vielfältig und reichen von eher technischen Branchen wie IT, Automobilzulieferern, Kunststoffverarbeitung oder Immobilien bis zu Premiumausstattung für Hochzeitsmode mit der passenden Frisur von Jana Sitte Friseure.

Hier finden Sie einige Referenzbeispiele für Webseiten von Büro 5:

www.fly-tech.de

www.gumpp-kunststoffe.de

www.fornax.biz

www.walter-innovation-campus.de

www.faurecia-service.com

www.janasitte.de

www.soho-bride.de

Mehr Infos, Referenzen und Einblicke über das Büro 5 gibt es auch auf deren Webseite unter:

www.buerofuenf.de

www.instagram.com/buerofuenf

www.facebook.com/buerofuenf