STAUDEN RALLYE 2020: Gewinnen Sie einen Startplatz!

Beim Freundschaftstreffen 2020 lässt das UNI MARKETING Team zwei bemerkenswerte Ausfahrten von früher mit neuen Akzenten wieder aufleben. „Für den Toskanakenner sei angemerkt, dass es viele Landschaftselemente in den Stauden gibt, die an die Toskana erinnern. Sanfte Hügel, deren Kuppen oftmals mit Gehölz bewachsen sind oder Wege, die sich entlang von alten Ackerrainen den Höhenlinien der Talränder anschmiegen.“ (Regionalentwicklung Stauden-RES e.V.).

Alle Erfahrungen der bisherigen Ausfahrten werden bei der STAUDEN RALLYE Reloaded 2020 zu einem neuen Projekt vereint. So die Idee der Sternfahrten aus Augsburg und weiteren Startstellen für besondere Challenges mit der Vereinigung in Fischach sowie Kulinarik und Kultur statt leidiger Wertungsprüfungen.

Und wieder nur bei dieser Rallye harmonisch vereint: Oldtimer, Youngtimer und Newtimer Cabrios. Die große Abschlussveranstaltung dazu findet am Sonntag, 28. Juni 2020 in Bad Wörishofen vor dem Parkhotel Residence in der Bahnhofstraße ab 14.00 Uhr statt. In der abgesperrten Kneippstraße werden 100 Fahrzeuge erwartet und bis 16.00 Uhr zu besichtigen sein. Details auch bereits unter www.stauden-rallye.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich: service(at)uni-marketing.de.

Kontaktadresse:

Dr. Bernd W. Dornach

Bahnhofstr. 18 1/2 a

86150 Augsburg

Tel.: 0178-40 900 44

UNI MARKETING Service Geschäftsführungs GmbH (Veranstalter)

Startgebühr:

120 Euro für Fahrzeug und Fahrer, 70 Euro für den Beifahrer.

Beinhaltet die MwSt., Organisation, individuelles Roadbook und alle Programme und Verpflegungen auf der Strecke sowie Teilnahme bei der Siegerehrung mit wertvollen Preisen.

Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen Startplatz für die STAUDEN RALLYE 2020!

