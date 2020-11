SONNTAG Smart Tax: Warum sich smarte Buchhaltung jetzt lohnt

Unabhängig ob Start-up oder etabliertes Unternehmen: Das Team der SONNTAG Smart Tax kümmert sich um die schnelle, effiziente und professionelle Bearbeitung der Mandate rund um Steuerberatung, Buchhaltung, Lohnabrechnungen und Jahresabschlüsse. „Unsere Mandanten können sich um ihr eigentliches Tagesgeschäft kümmern – mit dem guten Gefühl, ihre Steuern, Abschlüsse, Buchhaltung und Lohnabrechnung in guten und vertrauensvollen Händen zu wissen“, sagt Jörg Seidel, Geschäftsführer der SONNTAG Smart Tax GmbH. „Alle Vorgänge werden ausschließlich digital bearbeitet und stehen der Mandantschaft ebenso digital auf ihren Endgeräten zur Verfügung“, ergänzt Jörg Seidel. „Doch bei aller Digitalisierung: Den Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bildet auch weiterhin der persönliche Kontakt zwischen unseren Mandanten und dem zuständigen Mitarbeiter“, betont der Geschäftsführer von SONNTAG Smart Tax. Auch in Corona-Zeiten sind wir dank Telefon, E-Mail oder Videokonferenz ständig mit unseren Mandanten in enger Abstimmung, um diesen mit Rat und Tat durch die rauen Zeiten zu begleiten.

Deshalb ist digitale Buchhaltung jetzt ein absolutes Muss für jeden Unternehmer

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchststand erreicht. Daher geht Deutschland ab Montag in den Teil-Lockdown, den so genannten „Lockdown light“. Augsburg startet aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz schon ab Freitag 21 Uhr mit den strengen Regeln. Dennoch ist auch die Light-Version eine finanzielle Belastung für alle Unternehmen der Region, informiert Jörg Seidel. Deshalb rät er gerade jetzt dazu, auf smarte Finanzbuchhaltung umzusteigen. „Wenn Unternehmen sich dazu entscheiden, jetzt auf digitale Formate, wie SONNTAG Smart Tax, umzusteigen, sparen sie sich wertvolle Zeit. Denn für Förderungen – gerade in der Corona-Krise werden diese oft in Anspruch genommen – müssen tagesaktuelle Zahlen bereitgestellt werden“, erklärt Seidel außerdem. „Mit dem klassischen ‚Pendelordner‘ ist dies kaum zu realisieren.“ Zudem seien mit dem digitalen Format weniger Kontakte zwischen zwei Menschen nötig – mit Blick auf eine mögliche Ansteckung also ein absoluter Pluspunkt, so Seidel. Heutzutage braucht es nicht mehr als einen PC, einen Scanner oder sogar nur ein Smartphone oder Tablet, um seinem Steuerberater alle notwendigen Unterlagen bereitzustellen und von diesem sämtliche benötigten Unterlagen und Auswertungen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der Unternehmer hat somit immer und von überall die aktuellen Zahlen im Zugriff und kann auch in so einem dynamischen Umfeld immer anhand der aktuellen Zahlen entscheiden.

Transparent | zu jeder Zeit

Einfach und smart behalten Mandanten der SONNTAG Smart Tax den Überblick über Kosten und Leistungen. Alle Leistungen werden zunächst individuell auf den Bedarf zugeschnitten und vom Mandanten zu einem festgelegten Paketpreis gebucht. „Infolge digitaler Bearbeitung und Bereitstellung von Ergebnissen verfügen unsere Mandanten stets zeitnah über aktuelles Zahlenmaterial“, erklärt Jörg Seidel. „Dies schafft den nötigen Überblick und gibt Sicherheit bei der Entscheidungsfindung – und das zeit- und ortsunabhängig.“ Gerade bei der Beantragung von staatlichen Hilfen oder Bankdarlehen ist dies der entscheidende Vorteil. Dank aktueller Software können Rechnungen direkt nach Erhalt verbucht werden und Bankdaten werden automatisch eingespielt. Somit ist eine Buchhaltung fast in Echtzeit möglich.

Höchste Datensicherheit dank Mandanten-Austauschportal

„Auf Basis modernster Technik und Einsatz aktuellster DATEV-Lösungen kümmert sich unser junges und hochmotiviertes Team um effiziente, schnelle und hochqualitative Serviceleistungen“, sagt Jörg Seidel. Hierbei stehe selbstverständlich die Datensicherheit an oberster Stelle: Der Datenaustausch von und zum Mandanten erfolgt online über ein sicheres Mandanten-Austauschportal – das flexibel von Smartphone, Tablet oder PC abrufbar ist. Auswertungen und Dokumente stehen über eine sichere DATEV Cloud Lösung 24/7 zur Verfügung.

Nach diesem Schema funktioniert die smarte Steuerberatung. Foto: SONNTAG Smart Tax

Diese Leistungen erbringt die SONNTAG Smart Tax GmbH für ihre Mandanten

Steuerberatung:

Erstellung handels- und steuerrechtlicher Jahresabschlüsse und elektronische Übermitt-lung an die jeweiligen Institutionen (zum Beispiel digitaler Finanzbericht, E-Bilanz, elektronischer Bundesanzeiger)

Steuererklärungen

Bescheidübertragung

Bescheidprüfung

Einsprüche

Dies alles geschieht ausschließlich elektronisch. Hierbei verwenden wir DATEV-Lösungen, ein intelligentes Dokumenten-Management-System, Freizeichnung Online, DATEV meine Steuern, Smart Experts und vieles mehr.

Gründungsberatung:

Kompetente Beratung und Betreuung der Mandanten – von der Gründungsidee über die Erstellung des Businessplans bis zur Umsetzung und Durchführung der Unternehmensgründung.

Buchhaltung:

Erstellung der gesamten Finanzbuchhaltung

Zugriff auf Auswertungen – jederzeit und überall

Übertragung von Belegen, zum Beispiel als Foto per Smartphone, Mail oder Datenportal

Umstellung auf die digitale Buchhaltung

Wir setzen auf DATEV Lösungen wie Unternehmen Online, OCR-Erkennung, Kontoauszugsmanager, SmartLogin, die DATEV-App und vieles mehr.

Löhne:

Erstellung von digitalen Lohnabrechnungen und -auswertungen

Digitales Bescheinigungs- und Meldewesen

Unterstützung bei Prüfungen der Finanz- oder Sozialversicherungsbehörden, inklusive rein elektronischer Betriebsprüfung

Die Mitarbeiter bekommen ihre Lohnabrechnung über ein digitales Portal und haben diese immer und überall im Zugriff

Hierbei kommen DATEV Anwendungen wie die digitale Personalakte, EUBP oder auch Arbeitnehmer Online zum Einsatz.