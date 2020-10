So wichtig ist die Beratung eines Immobilienexperten

Hervorgegangen aus 25 Jahren Unternehmensverkäufen und Interimsmanagement gründete Dipl.-Ing. Peter Kragler die KRAGLER Immobilien GmbH mit Sitz im Sheridan Park in Augsburg. Basierend auf einem hervorragenden Netzwerk und den langjährigen Erfahrungen bietet er mit seinem Team einen umfangreichen Maklerservice für Gewerbeimmobilien. Er ist der Meinung, dass gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie die Beratung eines starken regionalen Immobilien-Partners zum Erfolg führt.

„Die nun seit über einem halben Jahr andauernde Coronakrise hat viele wirtschaftliche Grundsockel ins Wanken gebracht. Unternehmen, die es bisher solide durch die Krise geschafft haben, leiden weiterhin an der großen unternehmerischen Unsicherheit.“ Die KRAGLER Immobilien bietet als Vermittler gewerblichen Kunden alle Leistungen im Immobiliensektor. Von gewerblichen Vermietungen und Vermarktungen über Standortberatung und Neuansiedlungen von Unternehmen im Raum Augsburg, Grundstücksakquise für Projektentwickler und Bauherrn, bis hin zu Versteigerungen von Immobilien. In diesem Jahr wurde speziell das Angebot an flexiblen Flächenlösungen verstärkt, um Kunden die nötige Flexibilität zu ermöglichen.

Bei modernen Büroflächen liegt der Fokus stärker denn je auf Work-Life-Balance, Digitalisierung und Kommunikation

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht seit Jahren die Vermietung von hochwertigen Büro- und Gewerbeimmobilien im Raum Augsburg. Die KRAGLER Immobilien GmbH bietet neben den klassischen und sofort verfügbaren Immobilien im Bestandsportfolio jedes Jahr zusätzlich ein Schwerpunktprojekt, welches im besonderen Maße zur Entwicklung der Region beiträgt. Bei diesen Projekten steht die Bürowelt 4.0 zusammen mit der Digitalisierung stets im Fokus. Die aktuelle Krise hat die Nachfrage nach modernsten Flächen rapide beschleunigt und diese Zukunftsausrichtung bestätigt.

„Im Jahr 2017 war es der Sheridan Tower als Landmarke im Westen von Augsburg, welcher weit vor dem Bezugstermin im April 2018 bereits vollvermietet war. Aktuell liegt der Fokus auf dem Innovationspark. Das Vorzeigeprojekt „Weitblick 1.7“ (17.300 m2 Mietfläche; Bezug 2021 - heute schon über 90 % gezeichnete Mietverträge) wird stark nachgefragt. Für Ende 2020 / Anfang 2021 sind bereits weitere hochmoderne Bauprojekte im Angebot, zudem entstehen Neubauobjekte an dezentralen Verkehrsknotenpunkten.“

Bei Immobilienangelegenheiten ist Vertrauen Pflicht

„Als langjähriger Vermittler im Immobilienmarkt Augsburg wird uns deutlich, welche Anforderungen der Immobilienmarkt und seine vielfältigen Akteure an einen erfolgreichen Gewerbeimmobilienmakler stellen. Dieser Herausforderung stellen wir uns gerne!“ Branchenwissen, unser Engagement und unsere Flexibilität haben uns zum Ansprechpartner für vertrauensvolle Aufgaben gemacht. Bei Anfragen versuchen wir in erster Linie den Kunden unabhängig von unserem aktuellen Vertriebsangebot bestmöglich zu beraten. Ob wir ihm dann aus unserem Portfolio ein geeignetes Angebot unterbreiten können, oder ob eine Lösung über unser Netzwerk möglich ist, entscheiden wir im Dialog mit dem Kunden.