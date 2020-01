SCHEIDLE & PARTNER optimiert Marktstrategie

Die schon seit einigen Jahren im Rahmen des internationalen HLB-Verbundes tätigen Berater und Wirtschaftsprüfer der Kanzlei haben zum Jahresbeginn 2020 eine weitere Integration ihres Geschäftsbereichs in den HLB-Verbund vollzogen und firmieren seit dem Jahreswechsel unter der Dachmarke HLB Augsburg. Die Verselbstständigung, die längerfristig geplant und zwischen allen Scheidle-Partnern einvernehmlich vorbereitet war, wurde jetzt zielgerichtet zum Abschluss gebracht.

Im Mittelpunkt der optimierten Marktstrategie von SCHEIDLE & PARTNER, die mit 21 Rechtsanwälten und Steuerberatern zu den großen mittelständischen Kanzleien in Augsburg und Schwaben zählt, steht eine noch engere inhaltliche und personelle Verzahnung zwischen einzelnen Rechtsgebieten, um den Mandanten jeweils maßgeschneiderte und lösungsorientierte Rechtsberatung „aus einer Hand“ zu bieten. Dazu gehört für SCHEIDLE & PARTNER der Ausbau traditioneller Rechtsgebiete ebenso wie die Neuausrichtung einzelner Beratungsangebote oder die Aufnahme völlig neuer Beratungsfelder.

Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt dabei auf qualitativ hochwertiger Rechtsberatung und maßgeschneiderter Steuerberatung für besondere Themen und Anforderungen. Als neues Beratungsfeld mit überregionaler Ausstrahlung bietet die Kanzlei seit Anfang des Jahres Beratung und Vertretung im Bereich Wirtschafts- und Steuerstrafrecht an und hat hierfür mit Dr. Christian Sering einen renommierten Fachanwalt für Strafrecht von München nach Augsburg geholt. Verstärkt wird in diesem Zusammenhang auch das für Unternehmen immer wichtigere Beratungsgebiet „Tax-Compliance“ sowie die Implementierung von Compliance-Strukturen in Unternehmen.

Das Allgemeine Wirtschafts- und Handelsrecht bildet auch zukünftig einen Schwerpunkt der Kanzlei. Hier sind unter anderem Bank- und Kapitalmarktrecht, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Insolvenzrecht, Themen des gewerblichen Rechtsschutzes wie Marken-, Design- und Urheberrecht, IT-Recht sowie die Gestaltung kommerzieller Verträge aller Art angesiedelt.

Der Bereich Gesellschaftsrecht wurde zum Jahresbeginn inhaltlich und personell neu ausgerichtet. Auf diesem unternehmensnahen Rechtsgebiet erfolgt künftig eine noch stärkere Verzahnung sowohl mit dem Allgemeinen Wirtschafts- und Handelsrecht als auch mit dem Arbeitsrecht.

Im Steuerrecht bietet SCHEIDLE & PARTNER neben der Steuerberatung und Steuergestaltung für eigene Mandanten zukünftig auch verstärkt „Beratung für Berater“ und unterstützt mit besonderer Expertise externe Steuerberater - bei umfassendem Mandatsschutz - in komplexen Steuerrechtsthemen unter anderem in den Bereichen von Erbschaft- und Schenkungsteuer, Nachfolgeberatung, Selbstanzeigen und Berichtigungserklärungen, Steuerstrafrecht und Steuerprozessrecht.

Eine starke Entwicklung hat in den letzten Jahren bei SCHEIDLE & PARTNER der Bereich des Öffentlichen Rechts genommen, der unter anderem komplexe Rechtsgebiete wie das Vergaberecht, das klassische Verwaltungsrecht, das Datenschutzrecht, das öffentliche Baurecht oder das Umweltrecht umfasst. Hier bestehen vielfältige Berührungspunkte mit dem privaten Baurecht. Dieses gehört – zusammen mit dem Architekten- und Bauträgerrecht – sowie mit den angrenzenden Gebieten des privaten und gewerblichen Mietrechts, des Wohnungseigentumsrechts und des sonstigen Immobilienrechts seit Jahrzehnten zur DNA der Kanzlei.

Angesichts steigender Nachfrage nach Rechtsberatung bei der Gestaltung von Nachlassregelungen, Unternehmensnachfolgen oder Vermögensauseinandersetzungen im Zusammenhang mit Ehescheidungen spielt zudem das Familien- und Erbrecht eine immer größere Rolle in der Beratungspraxis der Kanzlei.

Die Wirtschaftskanzlei SCHEIDLE & PARTNER steht seit über 85 Jahren für anspruchsvolle Rechts- und Steuerberatung und ist in der Region Augsburg-Schwaben-Allgäu ein leistungsstarker Partner für Unternehmen, Freie Berufe und die Öffentliche Hand ebenso wie für qualitätsbewusste Privatmandanten.

Zahlreiche namhafte Unternehmen aus den Bereichen Bau- und Immobilienwirtschaft, Metallerzeugung und Metallverarbeitung, Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Chemie, Technologie, Medien, Energie, Informationstechnologie, Transport und Logistik, Ernährung und Gesundheit sowie dem Finanzsektor sind – zum großen Teil seit vielen Jahren - Mandanten der Kanzlei. Darüber hinaus vertritt SCHEIDLE & PARTNER Mandanten aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern.

Weitere Informationen: www.scheidle.eu