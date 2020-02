Dino Adventure Expo in Memmingen: 3x2 Karten gewinnen

Am 23. Februar gastiert die Dino Adventure Expo in der Memminger Stadthalle. Wir verlosen 3x2 Freikarten für eine Zeitreise in die Urzeit der Dinosaurier.

Die Dino Adventure Expo macht Halt in Memmingen. Über 30 Exponate zählt die mobile Dinosaurier Ausstellung die durch ganz Deutschland reist. Am Sonntag, 23. Februar, ist sie zwischen 10 und 18 Uhr in der Memminger Stadthalle anzutreffen. Bewegliche Dinosaurier, Informationen zu den Riesen der Urzeit und ein stündlich freilaufender Tyranosaurus Rex erwarten die Besucher. Wir verlosen unter allen Teilnehmern 3x2 Karten für die „Dino Adventure Expo“ in der Stadthalle Memmingen am 23. Februar! Zum Teilnahmeformular