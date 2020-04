Büro 5 unterstützt Dienstleister während Corona mit Onlineshop

Die Corona-Pandemie stellt uns alle gerade vor neue Herausforderungen. Seit heute gilt Maskenpflicht in ganz Bayern. Um dem Mangel an Gesichtsmasken, Schildern und Aufstellern vorzubeugen, entwickelte das Büro 5 mit seinen Kunden verschiedene Produkte: von Baumwoll-, und Vliesmasken mit verschiedenen FFP2-Filteeinlageoptionen bis zu Gesichtsschildern aus Plexi, die vor allem im Klinikeinsatz geeignet sind. Dieses Gesichtsschild erhält nächste Woche eine Zertifizierung (Details im Onlineshop beachten).

Vor allem öffentliche Verkaufsräume wie Supermärkte, Apotheken, aber auch Ärzte, Banken oder die Post usw. müssen ihre Mitarbeiter schützen und stellen Thekenschilder an ihren Point of Sales auf. Auch solche Produkte finden sich im Onlineshop wieder. Künftig werden möglicherweise auch Schulen, Bibliotheken oder Universitäten Tischtrenner benötigen, genauso sollten Bus- und Taxifahrer mit einem Abtrennschutz besser geschützt werden. Die Produzenten des Onlineshops www.masken-augsburg.de arbeiten bereits an individuellen Lösungen.

Die Produzenten der Masken sind aus Augsburg und Umgebung – made in Germany sozusagen. Die Produkte sind wiederverwendbar. Die Thekenaufsteller robust. Somit garantieren die Produzenten auch eine gewisse Nachhaltigkeit.

Individualisierung der Produkte ist möglich, z.B. mit einem Logoaufdruck oder individuellen Designs für Firmen.

Das Büro 5 unterstützt dabei, dass es auch mit Corona und den damit verbunden Umständen gut weitergehen kann und wir trotz alledem in eine glückliche Zukunft blicken können!

www.masken-augsburg.de