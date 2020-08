Büro 5: Digitalisierung & Marketing einfach umsetzen

Die Büro 5 Werbeagentur entwickelt Kommunikationslösungen und Designs für anspruchsvolle Marken. Mit klarem Fokus auf Zielgruppe und Markenaufbau erstellt Büro 5 Werbemittel und -materialien, die Unternehmen in der Außendarstellung nachhaltig stärken, vor allem für mittelständische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.

Die zunehmende Digitalisierung im Verkauf und auch im Marketing zwingt Unternehmen dazu, Strukturen und Prozesse neu zu überdenken. Die Werbeagentur Büro 5 unterstützt sie dabei.

Was bringt die Digitalisierung im Marketing?

Ohne das Internet geht heute nichts mehr. Potenzielle Kunden recherchieren ganz selbstverständlich interessante Dienstleistungen und Produkte vorab im Internet und vor allem auch am Smartphone. 50 Prozent aller Einkäufe werden mobil getätigt. Dieses Verhalten wurde unter anderem von Zalando, Amazon und Co. gefördert. Im Hinblick auf Neukundengewinnung liegt hier ein großes Potenzial, welches sich Unternehmen zu eigen machen sollten. Vor allem auch in Zeiten von Corona, in der noch mehr Menschen online bestellen, sollten die digitalen Medien optimal aufgestellt sein. Das kann einerseits der Onlineshop sein, der parallel zum Ladengeschäft „automatisch“ Akquise macht, oder einfach nur die Imagewebseite, die suchmaschinenoptimiert aufgestellt ist. Das Zusammenspiel verschiedener Optimierungsmaßnahmen wie ansprechendes Design, optimale Programmierung für mehr Performance am Desktop genauso wie mobil und verschiedene Vermarktungstools wie SEO, SEA oder auch Social Media garantieren eine höhere Sichtbarkeit sowie Vertrauenswürdigkeit und animieren den Kunden idealer Weise zum Kauf.

Dabei reicht eine einmalige Optimierung nicht aus. Um nachhaltig und langfristig am Markt bekannt zu werden und zu bleiben, beziehungsweise sich von Mitbewerber abzuheben, müssen zwangsläufig regelmäßige Maßnahmen automatisiert und mit Strategie­ wiederholt werden.

Vorteil des digitalen Marketings ist es außerdem, dass man Rückschlüsse auf die Kundenbedürfnisse ziehen kann und dadurch seine Angebote entsprechend optimieren und individualisieren kann. So wachsen Marketinglösungen und IT künftig immer mehr zusammen – das eine geht ohne das andere nicht mehr.

Online stark am Markt – Lassen Sie sich vom Büro 5 beraten

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deswegen benötigen Unternehmen zunächst ein individuelles und geeignetes Design, welches in allen Bereichen modern und in sich stimmig präsentiert wird.

In einem Workshop erarbeitet und analysiert das Büro 5 zuerst Ihren aktuellen Bestand, macht sich dann Gedanken, welche Print- oder Web- Medien und Marketingstrategie Ihre Ziele voll erfüllt und präsentiert Ihnen dann umfassend und persönlich, wie Sie mit dem richtigen Design und der richtigen Marketingstrategie eine klare Linie in Ihre Innen- und Außendarstellung bringen. Das eine ist der optimale Look, das andere die passende Vermarktung. Die Erfahrung des Büro 5 zeigt, dass man mit den richtigen digitalen Vermarktungstools langfristig und nachhaltig mehr Umsatz generieren kann. Lassen Sie sich gerne vom Büro 5 dazu beraten ganz nach dem Motto: „Der Erfolg unserer Kunden ist auch ein Erfolg für uns. Unser Anspruch ist es immer, das bestmögliche für unsere Kunden herzauszuarbeiten. Probieren Sie es aus! Kontaktieren Sie uns!“

Winner des german brand award ’19

Das Büro 5 erhielt für den CI-relaunch der dilligence systems GmbH in 2019 den german brand award „Winner“-Titel für:

– Excellent Brands – in der Kategorie „Industry, Machines & Engineering“

