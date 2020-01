5x2 Karten für die Augsburger Frühjahrsaustellung gewinnen!

Der starken Auslastung der Messe Augsburg geschuldet startet die afa2020 an einem Freitag und zudem so früh wie nie. Am 24. Januar, exakt einen Monat nach Weihnachten, öffnet Bayerisch-Schwabens beliebtes „Schaufenster der Region“ seine Tore.

Im Vergleich zur Premiere der „neuen afa“ im Januar 2019 ist die afa2020 deutlich gewachsen. So sind mit der neuen, erst im Oktober fertig gestellten Halle 2 und Halle 7 zwei zusätzliche große Messehallen dabei.

Die Besucher der afa2020 dürfen sich also auf umfassendes Angebot für Haus & Garten, Freizeit, Sport, Mobilität, Reisen, Haushalt und Kulinarik freuen. Dazu kommen ebenso unterhaltsame wie informative Sonderschauen und Präsentationen wie zum Beispiel „Vietnam“, „Destination USA“ und die beim Publikum beliebte AutoSchau Augsburg, die zuletzt aus Platzgründen nicht gezeigt werden konnte.

Daten und Fakten:

Informationen: www.meine-afa.de

Termin: Freitag, 24.1. bis Dienstag, 28. Januar 2020

Öffnungszeiten: 9:30 bis 18 Uhr

Eintrittspreise (Tageskasse)

Erwachsene 8 EUR

Rentner, Studenten, Schüler ab 11, Schwerbehinderte 7 EUR

Familienkarte (2 Erwachsene und 3 Kinder bis 16 Jahre) 19 EUR

Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt!

