5x2 Karten für das STAC Festival zu gewinnen!

Vom 20. bis 22. März findet in Königsbrunn das STAC Festival statt. Hier präsentieren sich über 25 Bands und Singer-Songwriter aus der Region auf zwei Bühnen. An der großen Hauptbühne kann richtig abgefeiert werden. Die Foyer-Bühne ist für diejenigen, die es ruhiger mögen und sich von den akustischen Klängen der Singer-Songwriter berieseln lassen möchten.

Das ist geboten

Freitag, 20. März 2020: Einlass 18:45, Beginn: 19:00 Uhr

erdgas schwaben-Bühne: The Kraimers, Darkness Light, Too Late for College,

Panic Patronum, Jamberry

Radio Schwaben-Bühne: Little-Karli, barlhow, lotte&paul, Nick Hermann, Crinplay

Samstag, 21. März 2020: Einlass: 18.45 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr

erdgas schwaben-Bühne: Full Device, Button Rouge, Mahra, Backroom Ethics, Deadline 54

Radio Schwaben-Bühne: Maria Caraza, Marc Mitka, Chris Chaos, Jens Rupp, Tanja Kitzberger

Sonntag, 22. März 2020: Einlass: 17.45 Uhr, Beginn: 18.00 Uhr

erdgas schwaben-Bühne: The Gambler, lotte&paul, AERBE, StarDog Champion, Kört Kabein

Radio Schwaben-Bühne: Atomic Picnic Project, AKUSDIX, Eddy D White, Armin Failer, AWA

Wir verlosen unter allen Teilnehmern 5x2 Karten für das STAC Festival!

