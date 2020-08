3 x 1 „Broken Business“ von José Hernandez zu gewinnen!

Ob Facebook, Volkswagen, FIFA, Deutsche Bank, Lehman Bros. oder auch Shell – der Bedarf an effektivem Krisenmanagement und Unternehmensführungsstrategien war noch nie so groß wie heute. Der Unternehmensberater José Hernandez erklärt in seinem Buch „Broken Business“, warum Unternehmensskandale passieren, was zu tun ist, wenn Skandale in Ihrem Unternehmen auftreten, und wie man ihr zukünftiges Auftreten verhindert.

Die Nachrichten sind vollgepackt mit Geschichten über Unternehmensskandale, Korruption und Missetaten. Unternehmenskrisen können aber auch unvermittelt und unangekündigt auftreten. Dies ist besonders häufig der Fall, wenn die Ursachen außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen. Tritt eine Unternehmenskrise ein, heißt es mit effektivem Krisenmanagement adäquat und schnell darauf zu reagieren.

José Hernandez beantwortet in seinem Buch „Broken Business“ unter anderem die Fragen: Warum kommen gute Unternehmen ins Straucheln? Warum passieren Unternehmensskandale so oft? Sind Korruption und Fehlverhalten im Geschäftsleben unvermeidlich? Und was können Unternehmer auf einer pragmatischeren Ebene dagegen tun? Was können Führungskräfte tun, um ihre Unternehmen bei Skandalen zu retten? Und die entscheidende Frage: Was sollte man tun, um Skandale überhaupt zu vermeiden?

In „Broken Business“ bietet José Hernandez praxisnahe Lösungen, überzeugendes Storytelling und Anekdoten aus seiner langjährigen Erfahrung als Berater renommierter globaler Unternehmen. Gut nachvollziehbar beschreibt er in sieben Schritten, wie Unternehmen das Risiko von Skandalen mindern, das Unternehmensimage reformieren und Strukturen installieren können, um ein ethischeres und profitableres Unternehmen zu schaffen.

Wir verlosen 3 x 1 Exemplare von José Hernandez' renomierten Buch „Broken Business“.

