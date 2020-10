3 x 1 Asterix - Der goldene Hinkelstein zu gewinnen

Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Troubadix hat beschlossen, am legendären Gesangswettbewerb für die Barden Galliens teilzunehmen. Der Gewinner des Wettbewerbs wird traditionell mit dem goldenen Hinkelstein ausgezeichnet. Weil auch die Römer großes Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden Asterix und Obelix beauftragt, Troubadix zu seinem Schutz begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite weichen – koste es, was es wolle!

Abenteuer erstmals auf Deutsch

Dieses einzigartige Abenteuer wurde 1967 in Frankreich als Schallplatte mit Begleitheft veröffentlicht, jedoch niemals als Album. Auf Deutsch ist dieses Abenteuer bisher noch nie erschienen. Die Story ist von René Goscinny mit dem für ihn typischen Witz und Esprit verfasst, die Zeichnungen tragen den genialen und unverwechselbaren Pinselstrich Albert Uderzos. Ein wahrer Schatz, der nur darauf wartete, wiederentdeckt zu werden. In der Reihe der illustrierten Alben darf dieses kleine Juwel keinesfalls fehlen.

Dieses Meisterwerk ist ab dem 21. Oktober überall im Handel zu bestaunen. Für die Neuausgabe wurde das Seitenlayout vollständig überarbeitet, damit die Leser noch unmittelbarer in das Universum der beiden Comic-Genies eintauchen können. Die meisterhaften Zeichnungen, die Uderzo seinerzeit zur Untermalung des genialen Szenarios aus der Feder seines Freundes anfertigte, wurden 2019 von Uderzos treuesten Mitstreitern unter Aufsicht des Maestros selbst restauriert. Eine Meisterleistung! Damit die Leser dieses Abenteuer so erleben können, wie es ursprünglich von den Schöpfern gedacht war, wird das Album außerdem im Internet als Hörspiel zum Download erhältlich sein.

Zeichnungen aufwendig restauriert

Die Kollegen, die der Co- Schöpfer von Asterix mit dieser delikaten Aufgabe betraute, mussten all ihre Druidenkünste aufbieten: Die Zeichnungen wurden aus dem Begleitheft zur Schallplatte von 1967 abgescannt und anschließend gemäß den Wünschen von Altmeister Uderzo restauriert. Das Schwierigste war dabei, alle Spuren des Druckrasters zu beseitigen und gleichzeitig Uderzos unverwechselbaren Tuschestrich zu bewahren. Auch die Farben wurden überarbeitet und so kalibriert, dass der ursprüngliche Vintage-Look erhalten bleibt. Mit dem neuen Anstrich ist „Der goldene Hinkelstein“ ein echter Hingucker sowohl für langjährige Fans als auch für neue Generationen von Lesern.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 3 x 1 Exemplare von Asterix' Abenteuer „Der goldene Hinkelstein“.

Zum Teilnahmeformular