2x2 Karten für Konzert „Wunderkinder“ zu gewinnen!

Wunderkinder

„Sehr brillant, angenehm in die Ohren“ beschrieb Mozart in einem Brief an seinen Vater Leopold seine Kompositionen, mit denen er sich in Wien einführen wollte. Drei neue Klavierkonzerte hatte er auf einmal in Angriff genommen – sie bilden den Auftakt zum großen Kreativitätsausbruch 1784. Zu Wolfgangs traditionellem Geburtstagskonzert präsentieren wir Ihnen zwei dieser grandiosen Werke mit Alexander Schimpf am Klavier, die wir gerade frisch auf CD eingespielt haben. Im Schaffensrausch entstanden auch die Streichersinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, die er – gerade einmal zwölfjährig – in nur zwei Jahren schrieb. Die Neunte, genannt die „Schweizer Sinfonie“, verdankt ihren Titel einem Schweizer Volkslied, das Mendelssohn im Scherzo zitiert. Die CD mit Mozarts drei Klavierkonzerten KV 413-415 ist in unserer Geschäftsstelle erhältlich.

Wolfgang Amadé Mozart Klavierkonzert Nr. 11 F-Dur, KV 413 Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur, KV 414

Felix Mendelssohn Bartholdy Streichersinfonie Nr. 9 C-Dur „Schweizer Sinfonie“

Alexander Schimpf Klavier

Gabriel Adorján Konzertmeister und Leitung

In Kooperation mit dem Mozartbüro der Stadt Augsburg

Mehr Infos unter www.kammerphilharmonie.de

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost unter allen Teilnehmern 2 x 2 Konzertkarten für „Wunderkinder“ am 26. Januar ab 17Uhr im Kleinen Goldensaal in Augsburg.

