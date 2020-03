25 Jahr Kommdirekt: Erfolge, Events und Trends

Aus dem kleinen Dachbüro ist die Digitalmarketing-Agentur längst rausgewachsen. Heute findet man die Kommdirekt in einem 350 Quadratmeter großem Loft im Martinipark. Gegründet wurde das junge, dynamische Unternehmen 1995 vom Inhaber Bernd Arnhold in Friedberg. Gestartet als Dialogmarketing-Agentur entwickelte sich Kommdirekt stetig weiter: Unter dem Claim Die Digitalmacher betreut das Unternehmen heute namhafte Kunden bei der Umsetzung von komplexen Digitalprojekten.

Spezialist wird 25

Die Kommdirekt ist Spezialist für Digitalberatung, UX-Design, Leadmanagement, Marketing-Automation sowie App- und Weblösungen. In diesen Bereichen berät und begleitet das Unternehmen seine Kunden auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Wie erfolgreich zeigen auch zwei Auszeichnungen aus dem Vorjahr. Diese geben dem Unternehmen starken Rückenwind zum 25-jährigen Jubiläum.

Ausgezeichnete Arbeit von Kommdirekt

So wurde Kommdirekt für zwei Projekte ausgezeichnet, die in Zusammenarbeit mit CREATON entstanden. Beim DialogSummit in Düsseldorf erhielt das Unternehmen den E-Mail-Award 2019 für das Konzept „Leadmanagement und E-Mail-Marketing bei der Creaton GmbH“ verliehen. Die zweite Auszeichnung 2019 gab es in Fürstenfeldbruck: Kommdirekt gewann dafür den Evalanche Innovation Award für „MyCREATON Lead“, ein innovatives Modul für integriertes Leadmanagement innerhalb der Business App SAMOA.

Ausblick auf 2020

Seine Erfahrungen teilen und mehren will das Unternehmen 2020 wieder mit seiner Veranstaltungsreihe „Trendcamp“. Das fünfte Event fand diesen Februar statt, im Mai folgt Ausgabe sechs. Mitte Juli heißt es wieder Powersessions, Barcamps, Quicksessions, Innovationen und Interaktionen beim „Digital Day“, der zusammen mit den vmm wirtschaftsverlag zum zweiten Mal ausgetragen wird. Auch das Firmenjubiläum wird im Veranstaltungs-Kalender 2020 eine große Rolle spielen. Was und wann wird aber noch nicht verraten.

Trend: Digitalberatung als Schlüssel zum Erfolg

Laut einer Umfrage geben 45 Prozent von rund 2.000 befragten Unternehmen an, dass fehlende Erfahrung sie bei der digitalen Transformation hemmt. Hier setzt Kommdirekt als Partner mit Erfahrung an. Daher beinhaltet das Leistungsspektrum von Kommdirekt genau diese Dienstleistung: Digitalberatung. Kommdirekt erschafft eine einheitliche Datenbasis und eine abteilungsübergreifende Digitalstrategie inklusive digital roadmap. Mit den entsprechenden Tools und Methoden der Digitalberatung, werden Entscheider und Anwender sowie Systemexperten so zu einer ganzheitlichen Lösung geführt.

Unterm Strich

Wer als Unternehmer einen digitalen Vorsprung erzielen, den Durchblick im digitalen Dschungel behalten möchte und dabei konkrete Beratung und Betreuung bei anstehenden Projekten braucht, oder bei der Umsetzung neuer Projekte einen starken und verlässlichen Partner sucht, der ist bei Kommdirekt an der richtigen Adresse – und das seit 25 Jahren!