2 x 1 „Beste Reste“ von Michael Fuchs-Gamböck zu gewinnen!

Es ist für den Kulturjournalisten das Debut im Bereich Kochen und Genuss. Mit diesem Buch möchte er gemeinsam mit „seinen Promis“ den Kampf gegen den Wegwerf-Wahnsinn aufnehmen. Als Partner konnte er dazu die weltweit tätige Organisation Slow Food gewinnen.

„Kochen ist der Rock‘n Roll des Lebens“ – mit diesem Zitat leitet der Musikjournalist und Autor Michael Fuchs-Gamböck sein Promi-Kochbuch mit dem Titel „Beste Reste“ ein. Hier stehen aber nicht nur allein die Rezepte und der Genuss im Vordergrund. Seit 30 Jahren hat der Autor mit Stars aus dem Showbusiness, der Schauspielerei, der Kultur oder der Politik und dem Sport zu tun. Er wollte gemeinsam mit „seinen Promis“ den Kampf gegen den Wegwerf-Wahnsinn aufnehmen und hat sie deshalb gefragt, ob sie ihm ihr Lieblings-Resterezept verraten. Denn man müsse etwas tun gegen diesen Wahnsinn. Sein Kampfgeist war geweckt und er fand über 40 Mitstreiter für sein Kochbuch. Er nannte es schlichtweg „Beste Reste“ und es ist wahrlich anders geworden als herkömmliche Kochbücher.

Alles verwenden, nichts verschwenden

Prominente Menschen aus Film, Musik und Fernsehen, aber auch Gourmet-Köche haben Michael Fuchs-Gamböck für das Beste-Reste-Kochbuch ihre geheimsten privaten Rezepte verraten. Denn was gibt es Schöneres, mit Resten aus dem Kühlschrank etwas Gutes zu zaubern. Vor allem, wenn einem der Magen knurrt und man einfach nicht mehr zum Einkaufen kommt.

Reste sind das Beste

Ein altes Brot, Nudeln oder Gemüse vom Vortag und Kartoffeln im Vorratsraum hat fast jeder zu Hause. Viele der Promis verrieten dem Autor aber auch noch ihre persönlichen Geschichten und Anekdoten, wie ihr Rezept entstanden ist. Und es kam eine große Vielfalt zusammen. Die Rezepte sind alle gesund, viele davon vegetarisch oder sogar vegan. Das erkennt man am Symbol beim jeweiligen Rezept im Buch.

Allein schon die Haptik und die Aufmachung des Buches ist ein Schmuckstück für jedes Küchenregal. Grafisch hochwertig umgesetzt wird jedem Promi und seinem Rezept großzügig Platz gewidmet. Alle Gerichte wurden fotografisch ins rechte Licht gesetzt und aufwendig inszeniert. Zudem haben uns einige Promis ihre private Küche für ein Home-Shooting geöffnet, so dass authentische Bilder von den Gerichten und den „Starköchen“ entstanden sind.

So erfährt man unter anderem, wie der Komponist Ralph Siegel um Mitternacht sein Gröschterl aus Resten macht und welches Leibgericht aus Kindertagen seine Ehefrau Laura am liebsten kocht. Und was bei Schauspielerin Michaela May so alles auf ihrem großen Balkon in Münchens Stadtmitte an Kräutern wächst und sie daraus zubereitet. Auch das Karottenrösti von Starköchin Sarah Wiener, der Apfel- Rotkohlkranz von Liedermacher Konstantin Wecker und die Käsesuppe des Kölner Sängers Hennig Krautmacher werden so zu etwas ganz Besonderem: Jeder einzelne Promi möchte den Lebensmitteln ihren ideellen Wert wieder zurückgeben. Denn Lebensmittel sind mehr als bloß eine Ware.

Mit Genuss und Verantwortung die Zukunft unserer Ernährung sichern

Unterstützt wird das Buch von der Organisation Slow Food Deutschland e.V., einer weltweiten Bewegung, die sich für ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles Lebensmittelsystem einsetzt, das die biokulturelle Vielfalt und das Tierwohl schützt.

