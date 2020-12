Unser Wirtschafts-Jahresrückblick 2020: Der Monat März

Dachser stellt Vorstand neu auf

Der Logistiker Dachser aus Kempten gibt einen Generationenwechsel bekannt. Im Jahr 2021 werden Bernhard Simon, CEO, und sein Stellvertreter Michael Schilling, COO Road Logistics, gemeinsam in den Verwaltungsrat des Unternehmens eintreten. Ebenfalls zum 1. Januar 2021 übernimmt Stefan Hohm als Chief Development Officer (CDO) die Verantwortung für das neue Ressort „IT & Development“.

AHA aus Augsburg fertigt Hygienekonzepte

Die AHA GmbH aus Augsburg fertigt Hygienekonzepte, die in der Corona-Krise unterstützen sollen. Einen besonderen Fokus legt das Unternehmen dabei auf Aufsteller, die sowohl Kunden als auch Mitarbeiter schützen sollen. Die AHA GmbH baut derweil auf ihre bereits gesammelte Erfahrung in der Lebensmittelbranche.

Kutzschbach Electronic begrüßt neuen Geschäftsführer

Thomas Kutzschbach wird neuer Geschäftsführer im Betrieb. Damit erweitert sich die Führung des Unternehmens aus Nördlingen auf drei Personen: Frank Söder, Frank Kutzschbach und Thomas Kutzschbach.

Markenagentur Lighthouse mit neuem Inhaber und Geschäftsführer

Nach 25 Jahren strategischer Markenarbeit für namhafte Unternehmen übergibt Wolfgang Eitelbuss seine Agentur in Lindau am Bodensee an Bjoern Michael Walz. Der routinierte Marketer ist Experte für Markenaufbau und Markenvitalisierung und wird das Team mit seinen Kernkompetenzen Branding, Corporate Design, Marketing Kommunikation und Employer Branding in die nächste Phase führen.

Neuer Geschäftsführer bei ADV Schoder

ADV Schoder gibt einen Wechsel in der Unternehmensführung bekannt. Bernhard Haug wird Josef Treffler ablösen, der das Amt nach 11 Jahren ablegt. Haug verkündete zum Amtsantritt, er wolle das Traditionsunternehmen künftig weiter erfolgreich am Markt positionieren.

Roman Mayer Logistik Group baut Wohnungen für Mitarbeiter

Der Standort in Langweid wird für Mitarbeiter der Roman Mayer Logistik Group attraktiver. Denn das Unternehmen eröffnet hier neue Mitarbeiterwohnungen. Damit möchte das Unternehmen der Wohnungsknappheit entgegenwirken und gleichzeitig Fachkräfte sichern.