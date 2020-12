Unser Wirtschafts-Jahresrückblick 2020: Der Monat Februar

Der BVMW feiert den Jahresauftakt

Unter dem Motto „Der Schlüssel zum Glück” steht die diesjährige Auftaktveranstaltung des BVMW. Für die bayerisch-schwäbische Wirtschaft soll dieser Schlüssel unter anderem ein weiteres Fortschreiten in Sachen Digitalisierung sein. Der weitere Ausbau von Breitband-Internet solle den Standort sichern.

Im Zoologischen Garten von Augsburg haben die Elefanten ein neues Zuhause bekommen. Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist das neue Elefantenhaus fertig. 7,3 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.

Lufttaxi von Airbus Helicopters besteht Testflug

Es ist ein Durchbruch für die Ingenieure: Das Flug-Taxi Tensor 600X erreicht eine Geschwindigkeit von 130 km/h und eine Flughöhe von 500 Metern. Damit wird im Donau-Ries ein Meilenstein für die Mobilität der Zukunft gesetzt.

AGCO/Fendt errichtet Neubau in Marktoberdorf

In Marktoberdorf baut der Traktorenhersteller AGCO/ Fendt ein neues Bürogebäude. Künftig sollen hier die Ingenieure des Unternehmens in der Forschung und Entwicklung einen neuen Arbeitsplatz finden.

Das japanische Unternehmen Showa Denko gibt bekannt, seine Produktion vor Ort einzustellen. Grund ist der sich global verändernde Markt, welcher zu erheblichen Überkapazitäten bei der Graphitelektrodenherstellung geführt hat. 140 Arbeitsplätze sind in Meitingen betroffen, 50 können dagegen gehalten werden.

„Ding des Jahres 2020“: Innovation aus Bayerisch-Schwaben überzeugt Publikum

Marie Ruddeck überzeugt mit ihrem „Einhandteller“ die Jury und das Publikum in der Erfinder-Show „Das Ding des Jahres 2020“. Die Innovation aus dem Oberallgäu unterstützt Menschen mit nur einem Arm beim Essen. Mit dem Preisgeld plant Ruddeck weitere Hilfsprodukte für Menschen mit Einschränkungen zu entwickeln.

Sheridan Campus: Neues Bürogebäude

Der Augsburger Investor und Projektentwickler Eco Office GmbH & Co. KG entwickelt mit dem Sheridan Campus ein weiteres innovatives Bürogebäude. Im Sheridan Park sollen dadurch 15.000 neue Quadratmeter Bürofläche entstehen. Baustart ist Mitte 2021.