Unser Jahresrückblick 2020: Der Monat September

Drexl + Ziegler eröffnet neuen Standort in Augsburg

Das Familienautohaus ist über Neusäß und Günzburg hinaus nun auch im Augsburger Stadtteil Göggingen vertreten. Mit der Neueröffnung vergrößert sich das Unternehmen nicht nur räumlich, sondern auch personell.

Augsburger M-net Firmenlauf 2020 findet virtuell statt

Vieles war anders in diesem Jahr. Kein gemeinsamer Start an der Messe, keine Zuschauer, die an der Strecke Stimmung machen. Keine Party, keine Siegerehrung. Doch trotzdem hielten viele Läufer dem Veranstalter, der km sportagentur, die Treue und nahmen per App teil.

Auto Reichhardt expandiert in Augsburg mit Neubau

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auto Reichhardt startete ein Bauprojekt in Höhe von 1,3 Millionen Euro im GVZ Region Augsburg. Die Fertigstellung der 1.200 Quadratmeter großen Halle mit Stellplätzen und Bürogebäude ist für das Frühjahr 2021 geplant. Planung und Bauleitung übernimmt das Augsburger Architekturbüro Thomas Hummel.

Rocketeer Festival räumt Innovations-Preis ab

Zum Rocketeer Festival 2019 kamen rund 800 Ideengeber, Macher, Firmengründer und Unternehmer – mit dabei Investor Frank Thelen, bekannt aus der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Für das Konzept Rocketeer sind die Initiatoren mit dem diesjährigen „Nova Innovation Award“ des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger ausgezeichnet worden.

Dachser & Kolb eröffnet neue Firmenzentrale in Kempten

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

200 Tage nach Baubeginn hat der Umzug- und Möbellogistiker Dachser & Kolb seinen Neubau eröffnet. Dieser umfasst ein zweigeschossiges Büro- und Sozialgebäude und eine 1.400 Quadratmeter große Lagerhalle. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro.

IHK Schwaben eröffnet Haus der Wirtschaft in Dillingen

Der Neubau ist Anlaufstelle für die knapp 18.000 Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Handel, Dienstleistung und Produktion in Nordschwaben. Ankermieter in dem Neubau ist die IHK Akademie Schwaben.