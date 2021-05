Ulmer Hensoldt stellt neues Vorstandsmitglied vor

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Hensoldt beruft Celia Pelaz zum 01.07.2021 in den Vorstand des Unternehmens. Dort verantwortet sie künftig als Chief Strategy Officer die strategische Ausrichtung und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Parallel dazu wird Celia Pelaz weiterhin die Division Spectrum Dominance and Airborne Solutions sowie Hensoldt Ventures leiten. Mit diesem Schritt wird der Vorstand von Hensoldt von drei auf vier Mitglieder erweitert.

So bewertet die Aufsichtsratsvorsitzende die Personalie

Johannes Huth, Aufsichtsratsvorsitzender von Hensoldt : „Mit der Erweiterung und diverseren Aufstellung des Vorstands schafft Hensoldt die ideale Voraussetzung, um als globale Marke weiter wachsen zu können. Celia Pelaz passt schon seit Jahren perfekt zu Hensoldt . Sie steht für Sachverstand, strategische Weitsicht und Innovationskraft und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

Thomas Müller, CEO von Hensoldt: „Ich freue mich sehr, dass mit Celia Pelaz eine überaus erfahrene, sehr technologieaffine und weithin geschätzte Kollegin in den Vorstand rückt. Sie hat viele unserer strategischen Initiativen und vor allem unsere Internationalisierung in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben. Zudem hat sie Hensoldt in den strategisch wichtigen Bereichen Cyber, Artificial Intelligence und Data Mining optimal aufgestellt. Mit ihr als Vorständin für Strategie und Geschäftsentwicklung sind wir bestens gerüstet, um Hensoldts Position als führender europäischer Champion im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik weiter auszubauen.“

Der Hensoldt Standort in Ulm. Foto: Hensoldt

Berufliche Karriere von Celia Pelaz

Celia Pelaz ist bereits seit 19 Jahren für Hensoldt und vormals Airbus tätig. Seit April 2018 verantwortet sie die Division Spectrum Dominance and Airborne Solutions. Davor war sie Leiterin der strategischen Geschäftsentwicklung. Diese Aufgabe umfasste neben Strategiethemen auch die Unternehmenskommunikation, die internationalen Geschäfte sowie die M&A-Aktivitäten des Unternehmens. Zuvor hatte Celia Pelaz diverse Führungspositionen bei Airbus beziehungsweise den Vorgängerunternehmen inne. Celia Pelaz hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität der Handelskammer Bilbao (Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao).

Führende Marktposition in Europa

Hensoldt ist ein deutscher Champion der Verteidigungsindustrie mit einer führenden Marktposition in Europa und globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei Mün-chen entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer baut Hensoldt zudem sein Portfolio im Bereich Cyber kontinuierlich aus und entwickelt neue Produkte zur Bekämpfung eines breiten Spektrums von Bedrohungen auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit. Mit mehr als 5.600 Mitarbeitern erzielte Hensoldt 2020 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Hensoldt ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und dort Teil des Aktienindex SDAX.