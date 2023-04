Ingenics erweitert Aufsichtsrat

Personalie

Dr. Andreas Wendt in den Aufsichtsrat der Ingenics AG berufen

Werdegang von Andreas Wendt

Andreas Wendt gehörte bis Dezember 2021 dem Vorstand der BMW AG an und verantwortete dort den Einkauf und das Lieferantennetzwerk. Seit 2002 hatte der promovierte Maschinenbauingenieur zentrale Führungsfunktionen beim bayerischen Automobilhersteller inne, unter anderem die Leitung des Motorenwerks im österreichischen Steyr sowie der BMW-Werke in Dingolfing und Regensburg. Als Chairman des Board of Directors der European Foundation for Quality Management (EFQM) in Brüssel setzte sich Wendt außerdem 2013 bis 2018 für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und Organisationen ein und brachte das Streben nach Business-Excellence maßgeblich voran. „Ich denke, dass ich meine Erfahrungen im Bereich Prozess- und Produktionsexzellenz sowie in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung wirksam für Ingenics einbringen kann“, formuliert Wendt seinen Anspruch an sein neues Mandat.

Wertvoller Ratgeber

„Ich bin sehr stolz, dass wir mit Andreas Wendt einen hoch renommierten Manager für den Aufsichtsrat der Ingenics AG gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Expertise im Qualitäts- und Komplexitätsmanagement und seinem kritischen Weitblick wird er für uns ein wertvoller Ratgeber sein, um Ingenics in dynamischen Zeiten sowie in komplexen Transformationsprojekten voranzubringen“, so Oliver Herkommer, Inhaber und Managing Partner der Ingenics AG.

Ingenics AG

Die Ingenics AG ist eine internationale Unternehmensberatung für die Transformation und Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Produkten und Prozessen. Seit über 40 Jahren ist das Unternehmen branchenübergreifender Partner mit Expertise in Strategie-, Prozess- und Organisationsberatung sowie Umsetzung und Softwarelösungen. Ingenics versteht sich als Experte und Impulsgeber im Bereich der Digitalen Transformation und entwickelt Industrie-4.0-fähige Lösungen mit Zukunftspotenzial. Die Ingenics AG mit Hauptsitz in Ulm beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende an 20 Standorten und ist damit in allen global wichtigen Märkten aktiv.