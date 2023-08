Gebrüder Otto investiert in Maschinenpark und Photovoltaik

Investition

Otto-Geschäftsführer Andreas Merkel. Foto: Gebr. Otto

Unternehmen haben an hohen Energiepreisen zu nagen. Gebrüder Otto setzt deshalb auf Photovoltaik. So bewertet das Management die Investitionen.

Die Belegschaft des Dietenheimer Textilunternehmens Gebr. Otto hat sich vor wenigen Wochen mit dem traditionellen Sommerfest in den Betriebsurlaub verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit mitfeiern konnte das Unternehmen die Fertigstellung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Balzheimer Werksgebäudes. Auch im Inneren dieses Gebäude tut sich viel: Gebr. Otto ersetzt seine Bestandsmaschinen durch moderne Spinn- und Spulmaschinen. Die Modernisierung des Maschinenparks soll bis Herbst 2023 abgeschlossen sein. Bis Jahresende will Otto außerdem seine neuen Prüfgeräte im Labor der Spinnerei im Einsatz haben. Geschäftsführer Andreas Merkel konnte seine Belegschaft daher guten Mutes in die Sommerbetriebsruhe entlassen.

Gebrüder Otto investiert in Solarenergie

4.565 Quadratmeter groß ist die PV-Anlage auf dem Dach des Otto-Werkes in Balzheim. Diese Fläche entspricht den Dimensionen eines Fußballfeldes und konnte durch das Unternehmen als bestens geeignet für einen Solarpark identifiziert werden. Dieser ist Ende Juli fertig geworden und umfasst 2.338 PV-Module mit einer maximalen Leistung von 950 kWp. Auf dieser Basis rechnet Otto jährlich mit rund 930.000 kWh Solarstrom. Auch auf Wasserkraft setzt das Unternehmen – und zwar seit seiner Gründung: Sowohl in Dietenheim wie in Balzheim brummt eine Turbine.

Damit deckt Gebrüder Otto einen beachtlichen Teil seines Strombedarfs aus regenerativen Energiequellen. „Die Inbetriebnahme unserer Photovoltaikanlage ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, die ein zentrales Element unserer Unternehmensphilosophie darstellt“, sagt Otto-Geschäftsführer Andreas Merkel. „Unser Ziel ist es, bis 2035 klimaneutral zu sein.“ Schon jetzt darf Otto dank seiner Investition auf dem Balzheimer Spinnerei-Dach 436,5 Tonnen CO2 jährlich aus seiner CO2-Bilanz streichen. Weitere Solarpaneele sind schon in Planung.”

Gebrüder Otto modernisiert seinen Maschinenpark

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hat Otto begonnen, die Ringspinnmaschinen in der Baumwollspinnerei durch topmoderne Spinn- und Spulmaschinen zu ersetzen. Mittlerweile sind sechs von sieben neuen Maschinen in Dienst gestellt, die letzte soll bis Oktober installiert sein.

Die Vorteile der neuen Spinn- und Spulmaschinen liegen in der leichteren und komfortableren Handhabung sowie ihrer „digitalen Fitness“, beispielsweise in Sachen Monitoring und Maschinenabnahme, heißt es aus dem Unternehmen. Nicht zu vergleichen mit den alten Maschinen sei die verbesserte Energieeffizienz der Neuankömmlinge. Die macht sich deutlich bemerkbar, denn die rund 70 Meter langen Ringspinnmaschinen sind energieaufwendig. Bei Gebrüder Otto arbeiten sie im Dauereinsatz, sieben Tage die Woche, jeweils 24 Stunden lang. Still stehen sie nur in den Betriebsferien im Sommer und über Weihnachten. Pro Schicht entstehen 1,5 Tonnen Garn; das Wochenergebnis liegt bei über 30 Tonnen.

So bewertet Andreas Merkel die Investitionen

Andreas Merkel zog dazu dieses Fazit: „Die Investition in unseren Maschinenpark ist unternehmerisch eine nachhaltige, sprich langfristige. Sie zahlt zudem auf unsere Unternehmensphilosophie der nachhaltigen Produktion und Produkte ein. Dasselbe gilt für unsere moderne Art der Energiegewinnung. Wichtig ist uns auch die Tatsache, dass der moderne Maschinenpark Schnittstellen in Sachen Digitalisierung bietet, die für eine effiziente Produktion notwendig sind. Wir schaffen damit zudem die Basis für eine zukünftige Vernetzung.”