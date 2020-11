Fitnessstudios dürfen trotz Lockdown wieder öffnen

Am Anfang des „Lockdown light“ wurde beschlossen, dass Fitnessstudios nicht geöffnet sein dürfen. Nun hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof jedoch den Eilantrag des Inhabers eines Fitnessstudios stattgegeben. Das bedeutet, dass unter bestimmten Voraussetzungen wieder trainiert werden darf.

Fitnessstudios müssen während des Lockdowns im November nicht mehr vollständig schließen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Anfang November der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) herausgegeben hat. Der BayVGH hat dem Eilantrag des Inhabers eines Fitnessstudios stattgegeben, der gegen diese allgemeine Regelung der 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geklagt hatte.

Damit ist der Betrieb von Fitnessstudios nicht vollständig untersagt, sondern unter bestimmten Bedingungen möglich. So kann Individualsport auch im Fitnessstudio ausgeübt werden. Grundsätzlich darf man allein, zu zweit oder mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts im Fitnessstudio trainieren. Diese Regelung gilt pro Raum. Das heißt, sollte das Studio über mehrere, voneinander abgetrennte Räumlichkeiten verfügen, so kann in diesen jeweils nur allein, zu zweit oder mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts trainiert werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass sich die Personen aus den unterschiedlichen Räumlichkeiten nicht untereinander begegnen.