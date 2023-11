Dem Landkreis Neu-Ulm wird erneut das Fairtrade-Zertifikat verliehen

Auszeichnungen

Klimaschutzmanager Matthias Rausch mit der neuen Fairtrade Urkunde für den Landkreis Neu-Ulm. Foto: Yvonne Hermann, Landratsamt Neu-Ulm

Neu-Ulm erhält für weitere zwei Jahre das Fairtrade-Zertifikat. Damit ist er der erste Landkreis in Schwaben. Wie der Landkreis dies erneut geschafft hat.

Der Landkreis erhält erneut die Auszeichnung zum Fairtrade-Landkreis. Im Jahr 2019 erhielt der Landkreis als Erster innerhalb Schwabens das Zertifikat. Nach bereits der zweiten Verlängerung gilt die Auszeichnung für weitere zwei Jahre.

Klimaschutzmanager spricht seinen Dank aus

Matthias Rausch, der Klimaschutzmanager des Landkreises freut sich über die Verlängerung der Auszeichnung und spricht über „einen Beitrag zur nachhaltigen Verankerung des fairen Handels“ innerhalb des Landkreises. Im Weiteren dankt er der Fairtrade-Steuerungsgruppe und allen Mitwirkenden.

Eine bunte Vielfalt von Aktionen

Gelungen sei die erneute Vergabe des Fairtrade-Zertifikats durch Fairtrade-Aktionen in Zusammenhang mit dem vergangenen Landkreisjubiläum. Außerdem wurde für vielfältige Aktionen wie beispielsweise faires Frühstück, Vortragsreihen, die regelmäßige Teilnahme am Neu-Ulmer Wochenmarkt oder die Organisation von Schulprojektwochen gesorgt. Besonders für Schulen seien diese Fairtrade-Aktionen wichtig, erklärt Rausch, denn dies trage als „Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bei.

Auch in Zukunft soll Fairtrade im Zentrum stehen

Im gesamten Landkreis findet man mittlerweile die Fairtrade-Siegel. So gelten Neu-Ulm, Senden, Illertissen, Weißenhorn, Roggenburg und Nersingen bereits als Fairtrade-Kommunen und vereinzelte Schulen dürfen sich als Fairtrade-Schule auszeichnen. Auch im Einzelhandel oder in der Gastronomie ist die Auszeichnung Fairtrade anzutreffen. Dass man sich auf dieser Grundlage in Zukunft weiterentwickeln kann, meint auch Mathias Rausch. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung, uns weiterhin für einen fairen und nachhaltigen Konsum einzusetzen.“