Bleibt der Arbeitsmarkt in Ulm weiterhin so robust?

Fachkräfte gesucht

Dr. Torsten Denkmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Foto: Agentur für Arbeit Ulm

Im Juni waren im Bezirk der Agentur Arbeit Ulm 8 473 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und somit 50 Personen oder 0,6 Prozent weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 2,7 Prozent, vor einem Jahr betrug die Quote 2,4 Prozent. Am Stellenmarkt ging der Bestand offener Arbeitsangebote leicht, und zwar um 46 auf 4 432 Vakanzen zurück. Die Zahl neugemeldeter Arbeitsstellen lag ebenfalls etwas unter Vormonatsniveau.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Alles in allen ist der Arbeitsmarkt in Ulm robust“

Dr. Torsten Denkmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm fasst die Arbeitsmarktentwicklung zusammen. „Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Personalnachfrage ist stabil auf gutem Niveau. Alles in allem zeigt sich der Arbeitsmarkt robust und entwickelt sich wie für diese Jahreszeit üblich, wenn auch mit gemäßigter Dynamik.“ Als Grund für die gedämpfte Dynamik nennt der Agenturleiter vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, so dass trotz hohem Arbeitskräftebedarf gleichzeitig eine Einstellungszurückhaltung entstehen könne. „Wirtschaftliche Unsicherheiten können sich auch auf die Investition in neues Personal auswirken. Vor allem dann, wenn keine passgenaue Besetzung der Vakanzen möglich ist“, verdeutlicht Denkmann und ergänzt: „Driften am Stellenmarkt Angebot und Nachfrage zu weit auseinander, ist und bleibt Qualifizierung ein probates Mittel. Hier können wir sowohl beratend wie auch auf Basis des Qualifizierungschancengesetzes finanziell unterstützen.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So sieht der Ausbildungsmarkt in Ulm aus

Am regionalen Ausbildungsmarkt herrscht noch viel Bewegung. Von Oktober bis Juni haben regionale Ausbildungsbetriebe 3.555 Ausbildungsstellen gemeldet. Auf Seiten der Jugendlichen meldeten sich 2.173 Ausbildungssuchende bei der Agentur für Arbeit, um gemeinsam mit der Berufsberatung nach einem passenden Ausbildungsplatz zu suchen. „Um den Sommer entspannt genießen zu können empfiehlt es sich, vor Ferienbeginn die Ausbildung klar zu machen. Denn mit den Sommerferien verhält es sich wie mit Weihnachten. Plötzlich da und gleich schon wieder vorbei“, schmunzelt der Agenturleiter.