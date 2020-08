Bauarbeiten an der Stiftungsklinik Weißenhorn kommen voran

Der Landkreis Neu-Ulm investiert. Auch in der Corona-Krise. Denn er steckt insgesamt rund vier Millionen Euro in die Erweiterung der Stiftungsklinik in Weißenhorn. Seit Mai dieses Jahres laufen die Arbeiten an dem Anbau, der in Modulbauweise errichtet wird. Voraussichtlich soll das neue Modulgebäude Ende September fertiggestellt sein.

Entzerrung durch Neubau

Ab dieser Woche werden vor dem Bettentrakt der Stiftungsklinik - wegen seiner Form „Bettenwinkel“ genannt - die 21 Module per Kran auf das Betonfundament gesetzt, das rund 25 Meter lang, 18 Meter breit und zwei Meter tief ist. Insgesamt entstehen so drei Geschosse in Fertigbauweise, die jeweils über einen Verbindungsflur mit dem Hauptgebäude verbunden werden.

Im Erdgeschoss werden ambulante Behandlungsräume untergebracht. Durch diese Erweiterung kann die dringend notwendige Entzerrung der Notaufnahme und der Ambulanzräume realisiert werden, erklärt eine Mitteilung aus Neu-Ulm. In den beiden Obergeschossen entstehen Bettentrakte, welche die internistischen Bettenkapazitäten an der Stiftungsklinik deutlich erhöhen.

Kaum Verzögerungen im Bau

„Trotz der Corona-Krise liegen wir im Bauzeitenplan gerade einmal zwei Monate zurück“, hob Baukoordinator Christian Pröll von der Kreisspitalstiftung bei einer Baustellenbesichtigung in der vorigen Woche hervor. „Das Zusammenspiel aller Beteiligten ist beispielhaft“, lobte dagegen Stiftungsdirektor Marc Engelhard. „Gerade im Hinblick auf die immensen Herausforderungen der Corona-Krise sind die dringend benötigten Raumkapazitäten noch bedeutsamer geworden.“ Außerdem fügte er an: „Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, die Bauverzögerungen so gering wie möglich zu halten“, sagte stellvertretender Landrat Franz Clemens Brechtel bei seinem Besuch in Weißenhorn. „Ich bin froh, dass wir schon bald die zusätzlichen Krankenhauskapazitäten in Betrieb nehmen können.“