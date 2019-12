AIS und alfaplan aus Ulm schließen sich zusammen

Gleichzeitig zu diesen Veränderungen wird Andreas Kindlbacher, aktuell noch zusammen mit Hans-Jörg Ziegler Geschäftsführer bei alfaplan, Geschäftsführer der AIS. Damit führt er AIS in einer Doppelspitze mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Kirchheiner.

Weiterer Schritt in der Firmenstrategie

„Mit der Übernahme der Tourenplanung von alfaplan gehen wir einen weiteren Schritt in unserer Firmenstrategie, Kunden ein Komplettpaket umfassender und stabiler IT-Lösungen zu bieten“, erklärt AIS-Geschäftsführer Andreas.

Alle alfaplan-Mitarbeiter werden übernommen

Bereits seit 2012 arbeiten die beiden Unternehmen eng zusammen, das nahtlose Zusammenspiel der IT-Lösungen ist in zahlreichen Kundenprojekten praxiserprobt. Personell ändert sich für alfaplan-Kunden nichts, denn AIS übernimmt alle alfaplan-Mitarbeiter. Damit wächst das AIS-Team auf mehr als sechzig Mitarbeiter an. Nur Hans-Jörg Ziegler, der geschäftsführende Gesellschafter der alfaplan, bleibt bei alfaplan und arbeitet in Zukunft mit seiner Firma als Dienstleister im Auftrag von AIS.

Die neuen Aufgabenbereiche von AIS

AIS übernimmt die Weiterentwicklung des Tourenplanungssystems CATRIN und der abgeleiteten Programme, die Lizenzverwaltung und Wartung für bestehende Kunden sowie den Vertrieb für Neukunden.

Über das Tourenplanungssystem CARIN

CATRIN ermöglicht Logistikern eine kostenoptimale Planung von Liefer-, Sammel- und Servicetouren. Es handelt sich um ein besonders umfassendes und vielseitiges System, das Touren vollautomatisch zusammenstellt und den passenden Fahrzeugen zuordnet. Es eignet sich für alle Einsatzbereiche, in denen Güter aller Art ausgeliefert oder eingesammelt werden – oder beides parallel. CATRIN kommt heute bei über 150 Kunden zum Einsatz. Dort entlastet es bei Routineaufgaben und schafft Zeit für wichtige Planungsaufgaben.

Hochausgereifte IT-Lösungen im Gesamtkonzept

„Im Fokus der AIS GmbH stehen vollumfassende, hochausgereifte Telematik-Lösungen, durch welche die Kunden schnell und umfassend von der Digitalisierung profitieren“, erklärt alfaplan-Geschäftsführer Andreas Kindlbacher. „Und auch unsere Tourenoptimierung fügt sich nahtlos in das Gesamtkonzept ein.“ Die AIS-Lösung lasse sich individuell auf den Bedarf des einzelnen Kunden anpassen.

Mehr zu Andreas Kindlbacher

Ab dem 01. Januar 2020 ergänzt Andreas Kindlbacher die Geschäftsführung der AIS GmbH. Der 51-jährige verfügt über langjährige Vertriebserfahrung, insbesondere als Vertriebsleiter bei IBM Deutschland. Im August 2016 kam er nach Ulm zur alfaplan Management-Software und Consulting GmbH, die er zusammen mit Hans-Jörg Ziegler als Geschäftsführer leitet.