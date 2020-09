samway startet Masken-Herstellung im Unterallgäu

„Aus Schwaben für Bayern und die ganze Welt.“ So lautet das Credo der Firma samway aus Mindelheim im Unterallgäu und Schneider Kunststofftechnik aus Kirchheim. In nur vier Monaten stellten die beiden schwäbischen Unternehmen die Produktion von zertifizierten, medizinischen Atemschutzprodukten „Made in Germany“ auf die Beine. Seit Anfang September wird der dreilagige, nach DIN EN 14683 zertifizierte Schutz hergestellt. „Von 0 auf 1,5 Millionen Masken pro Monat – das zu bewerkstelligen war ein ganz schöner Kraftakt“, erläutert samway-Geschäftsführer Franz Schöbel, einer der Partner der neu gegründeten Herstellergemeinschaft.

Bayerisch-Schwaben unabhängig mit OP-Masken versorgen

Es galt, die entsprechenden Rohmaterialien und eine speziell auf die Maskenproduktion abgestimmte Maschine zu beschaffen, erklärt eine Mitteilung des Unternehmens. Dazu musste ein Reinraum am Produktionsstandort in Kirchheim geschaffen werden. Anschließend musste dann noch der Zertifizierungsprozess zu durchlaufen werden. „Dies ist nun geschafft“, resümierte Schöbel.

Der Mangel an zertifizierten Atemschutzprodukten zu Beginn der Corona-Krise hatte zu dieser neuen Unternehmenskooperation geführt. „Ziel ist es, vor allem den Großraum Bayerisch-Schwaben bei der Herstellung von OP-Masken unabhängig von China zu machen“, erläuterte Drita Schneider, Managing Direktor von Schneider Kunststofftechnik. So solle ein wichtiger Beitrag zur medizinischen Versorgung geleistet werden. Alle verarbeiteten Rohmaterialien wie das Spinnvlies, Nasenbügel, Ohrband oder der Filterstoff Melt Blown stammen aus Deutschland, oder aus den benachbarten Ländern, heißt es in einer Mitteilung außerdem. Der Lagerbestand in Kirchheim ist auf sechs Monate ausgerichtet, erste Abnehmer sind bereits angemeldet.

Das Familienunternehmen besteht seit 30 Jahren und setzt für kleine, mittelständische, große Unternehmen sowie Vereine und Verbände Marketing- und Vertriebskonzepte um. samway ist ISO 9001 zertifiziert und IHK-Ausbildungsbetrieb. Mit der ADAC gelbhilft GmbH, einem Tochterunternehmen des ADAC und samway, werden Erste-Hilfe-Ausbildungs-Leistungen deutschlandweit für Industrie und Organisationen realisiert.

Die 1994 in Kirchheim gegründete Schneider Kunststofftechnik GmbH stellt Kunststoff-Spitzgussteile her sowie Wasserfilter der Marke „Ujeta“. Das knapp 20-köpfige, mehrfach ausgezeichnete Unternehmen ist Mitglied im Umweltpakt sowie dem Umweltcluster Bayern und IHK-Ausbildungsbetrieb.