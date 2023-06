Öko-Haus feiert 25. Firmenjubiläum

Festakt

Das Team von Öko-Haus feiert Jubiläum. Foto: ÖKO-HAUS

„Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien hat in den vergangenen Jahren rasant an Fahrt aufgenommen, und auch für die kommenden Jahre erwarten wir einen zunehmend hohen Bedarf“, sagt Geschäftsführer Felix Steber, der das Familienunternehmen seit 2017 in zweiter Generation leitet. Der Geschäftsführer betont dabei auch die Bedeutung der erneuerbaren Energien als Treiber der Digitalisierung: „Für uns ist das schon seit vielen Jahren Alltag. Bereits 2003 haben wir die ersten Anlagen fernüberwacht, heute umfasst unser Leitstand 370 Großanlagen.“ Auch das Firmenarchiv, das alle von Öko-Haus gebauten und betreuten Anlagen umfasst, ist vollständig digital. „Wir arbeiten ständig daran, Prozesse weiter zu digitalisieren und Papier zu vermeiden“, erklärt Steber.

Wie entwickelt sich Öko-Haus weiter?

Für die Zukunft erwartet er, dass sich die Entwicklung zu größeren Anlagen weiterhin fortsetzt und die Solarmodule noch effizienter werden. Das Thema Batteriespeicher wird aus seiner Sicht an Bedeutung gewinnen: „Großspeicher unterstützen das Netz, wenn es Schwankungen bei Sonne oder Wind gibt, und machen eine kontinuierliche und störungsfreie Stromversorgung möglich. Sie müssen künftig in größerem Umfang und zu günstigeren Preisen verfügbar sein“, erläutert Steber. Auch bei der E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur sieht er eine steigende Nachfrage, etwa für die Einrichtung von Ladesäulen in Betrieben oder Wohnanlagen. Als Anbieter von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Ladesäulen blickt das Unternehmen damit optimistisch in die Zukunft.

Öko-Haus will weiter wachsen

Derzeit beschäftigt Öko-Haus 45 Mitarbeiter. „Wir planen auch in den kommenden Jahren zu wachsen. Fachkräfte mit handwerklicher Ausbildung sind jederzeit willkommen“, sagt Steber. Mitarbeiter profitieren, erklärt er, von familienfreundlichen Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie der Möglichkeit, über das Unternehmen ein E-Auto oder E-Bike zu leasen. „Und das Wichtigste: Unser Team leistet mit seiner Arbeit jeden Tag einen ganz konkreten Beitrag zur Energiewende.“

Bereits 1996 baute Firmengründer Gerhard Steber die erste Photovoltaikanlage. Zum damaligen Zeitpunkt als Möbelschreinerei mit einem angeschlossenen ökologischen Baustoffhandel. 1998 erfolgte die Umfirmierung in „Öko-Haus“ und die Fokussierung auf erneuerbare Energien.