Multivac für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet

„Gemeinsam können wir das Rennen noch gewinnen“, ist Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac, überzeugt. Die global agierende Unternehmensgruppe hat sich mit ihrer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie als eines von 50 Vorbildern in puncto Klima-schutz und Energieeffizienz für die weltweite Kampagne empfohlen. Im Rahmen einer von Bloomberg und der UN initiierten Dokumentationsserie sollen die teilnehmenden Unternehmen unterschiedliche Ansätze rund um das Thema Nachhaltigkeit veranschaulichen – und dass unternehmerischer Erfolg und ökologisches Engagement zusammengehören. Für das erste Quartal 2021 ist zudem ein Gipfeltreffen aller Sustainability & Climate Leaders bei der UN in New York geplant.

Für Multivac sei Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Seit rund 60 Jahren sorgen Verpackungslösungen von Multivac dafür, dass empfindliche Produkte überall auf der Welt effizient verarbeitet sowie hygienisch, zuverlässig und zugleich ansprechend verpackt werden können. Der ressourcen- und produktschonende Verpackungsprozess bei Kunden durch geeignete Maschinen-technologien, Packstoffe und ein optimales Verpackungsdesign haben laut Aussage des Unternehmens dabei stets besondere Relevanz.

Die internationale Roadmap von Multivac sehe laut Unternehmensaussage mittel- bis langfristig die strukturierte Weiterentwicklung von Emerging Markets insbesondere in Afrika und Südostasien durch den Ausbau der lokalen Präsenz und durch erweitere Beratungs- und Schulungsangebote für Handwerksbetriebe und Kleinunternehmer vor. Damit soll der Lebensmittelverschwendung durch den Einsatz geeigneter Verarbeitungs- und Verpackungslösungen vorgebeugt werden.

Multivac habe „ambitionierte Ziele“

„Als einer der führenden Marktteilnehmer haben wir uns natürlich ambitionierte Ziele gesetzt. Wir werden daher nicht nur im Rahmen der UN-Kampagne, sondern auf unterschiedlichsten Kanälen über unsere Projekte und Innovationen informieren, um die Entwicklung nachhaltiger Lösungen in der Verpackungsbranche weiter mit Hochdruck voranzutreiben“, erklärt Christian Traumann.