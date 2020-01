MicroStep baut neue Niederlassung in Dorsten

MicroStep setzt den Weg der nachhaltigen Entwicklung fort. 2015 wurde der neue Firmensitz im bayerischen Bad Wörishofen sowie das Schulungs- und Vorführzentrum MicroStep Competence-Center Süd eingeweiht. Ein Jahr später folgte der Bezug eines neuen Gebäudes in Dorsten, 60 Kilometer nördlich von Düsseldorf. Die Niederlassung mit Büroräumlichkeiten und dem MicroStep CompetenceCenter Nord bildeten seitdem das passende geographische Gegenstück zum Standort in Bayern.

Erneute Investition

Nun investiert MicroStep erneut – nur wenige Meter vom alten Standort in Dorsten entfernt. Bis 2021 wird die Niederlassung neue, noch größere Räumlichkeiten beziehen. Entstehen wird unter anderem ein Vorführzentrum mit mehr als 800 Quadratmeter Fläche, in dem künftig ein großer Auszug des vielfältigen Technologie-Spektrums von MicroStep live erlebt werden kann. Weitere rund 500 Quadratmeter sind für Büroflächen, Schulungs- und Besprechungsräume vorgesehen. Insgesamt investiert MicroStep mehr als 2,5 Millionen Euro.

„Mit dem Neubau tragen wir der ungebremsten Nachfrage nach unseren Technologien Rechnung. Über Jahre hat sich Dorsten als strategisch sehr günstig gelegener Standort bewährt. Die erfreuliche Personalentwicklung sowie das große Interesse an unseren Hightech-Lösungen haben diesen Schritt erfordert“, sagt Johannes Ried, Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH.

Präsenz vor Ort soll gestärkt werden

„In Dorsten begrüßen wir nahezu täglich Interessenten, Kunden und Fachhändler, die sich über neuste Lösungen aus unserem Haus informieren“, sagt Matthias Hutzler, Leiter der Niederlassung. Vor diesem Hintergrund sei es nur konsequent, die Präsenz vor Ort weiter zu stärken und den Besuchern künftig einen noch tieferen Einblick in die zahlreichen Alleinstellungsmerkmale der Technologien von MicroStep zu geben.

Die MicroStep Europa GmbH mit Hauptsitz im bayerischen Bad Wörishofen betreibt seit rund zwölf Jahren eine Niederlassung in Nordrhein-Westfalen, vormals in Essen und seit sieben Jahren in Dorsten. Angesiedelt sind dort ein Großteil der Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb und Service, die für den Norden Deutschlands zuständig sind.

Über MicroStep

MicroStep zählt zu den weltweit führenden Herstellern CNC-gesteuerter Schneidsysteme. Das Unternehmen entwickelt und produziert Plasma-, Autogen-, Laser- und Wasserstrahl-Schneidanlagen – von kleinen CNC-Maschinen für Schulen und Werkstätten bis hin zu maßgeschneiderten Fertigungsstraßen für Schiffswerften, Stahlcenter oder die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Die international tätige MicroStep Gruppe wurde Anfang der 1990er-Jahre in der slowakischen Hauptstadt Bratislava gegründet. Zu ihr gehört die MicroStep Europa GmbH, die speziell für Kunden aus dem deutschsprachigen Raum Beratung, Planung, Finanzierung, Schulung und Support zu allen MicroStep-Produkten bietet.

Am Firmensitz im bayerischen Bad Wörishofen betreibt MicroStep Europa das Competence-Center Süd, an der Niederlassung in Dorsten (NRW) das Competence-Center Nord. Ständig stehen in den beiden Schulungs- und Vorführzentren modernste Schneidlösungen bereit.

Darüber hinaus ist MicroStep in Deutschland noch mit zwei Stützpunkten in Kiel und Berlin vertreten. Für Österreich unterhält MicroStep einen Stützpunkt bei Wien und in der Schweiz bei Bern (beim MicroStep-Partner LWB WeldTech AG in Wünnewil).