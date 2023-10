Maschinenbauer Wagner Magnete feiert Familienfest

Firmenevent

Es ist das erste große Familienfest in der Firmengeschichte von Wagner Magnete: Mehr als 400 Menschen folgten der Einladung des 1935 gegründeten Maschinenbauers mit Sitz in Heimertingen, der weltweit für Spann- und Umwelttechnik tätig ist.

Der Grund für das Familienfest

„Es war uns ein großes Anliegen ein Familienfest zu veranstalten, um unserer Belegschaft und deren Familien in aller Form zu danken für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren – die uns allen sehr viel abverlangt haben. Darüber hinaus wollten wir Familienangehörigen unsere Firmenphilosophie näherbringen und in Betriebsführungen in Theorie und Praxis zeigen, welche Tätigkeiten in unserem Maschinenbau-Unternehmen täglich zu verrichten sind“, sagt Firmenchef Wolfgang Wagner.

Einblick in das Unternehmen

Kleine und große Gäste nutzten während dem Fest die Gelegenheit und ließen sich von Führungskräften aus Geschäftsleitung, Vertrieb und Abteilungen durch die verschiedenen Hallen und Arbeitsbereiche führen und zu Mitmach-Aktionen motivieren. Darüber hinaus zeigten Betriebsangehörige ihren Kinder und Partnern in Eigenregie das Unternehmen und nicht selten den eigenen Arbeitsplatz.

Dass sich der Nachwuchs an der Arbeit von Eltern oder Großeltern interessiert zeigte, nahm Unternehmens-Prokurist Wolfgang Schuster freudig zur Kenntnis: „Das Thema Fachkräftemangel geht auch an der Firma Wagner Magnete nicht spurlos vorüber. Insofern war es schön zu sehen, dass sich sowohl Mädchen als auch Buben für die Arbeit von Mama und Papa interessiert haben und sich Eltern ein Bild gemacht haben von der Arbeit Ihrer Töchter und Söhne“, sagt Wolfgang Schuster.

Das Resümee zur Familienfeier

Für Unterhaltung bei der Familienfeier sorgte die Musikkapelle Heimertingen und nachmittags eine kleine Außen-Disco, für Verpflegung die heimische Metzgerei Urban, die Bäckerei Häussler und weitere Anbieter aus der schwäbischen Region, die Kaffee, Kuchen, Eis und Süßes offerierten. Kleine Gäste ließen sich schminken und vergnügten sich auf einer Hüpfburg, am Tischkicker oder einer Fußball-Ecke.

Firmenchef Wolfgang Wagner zieht nach der Premiere eine positive Bilanz und in Erwägung, zukünftig erneut eine Familienfeier zu veranstalten. „Das sind wir unseren Mitarbeitern im Grunde schuldig. Unsere Belegschaft hat einen großen Anteil daran, dass wir unsere Kunden seit bald 90 Jahren betreuen.“

Das steckt hinter Wagner Magnete

Das Familienunternehmen Wagner Magnete verfügt über ein Angebot an Magnettechnik vom kleinsten Roboter-Greifmagnet bis hin zu tonnenschweren Spezialausführungen. Darunter Spannmagnete, Haltemagnete, Lasthebemagnete und Entmagnetisierungsgeräte, aber auch Metallsuchgeräte und Magnetscheider. Eingesetzt wird Wagner-Technologie beispielsweise in der Automobilindustrie, in großen Recycling-Anlagen und der Energietechnik sowie beim Transport von Stahlprodukten. Das Unternehmen produziert alle Produkte am Standort Heimertingen.