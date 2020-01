Der Schwabenbund wird zur 5G-Modellregion

Das Projekt mit dem Titel „Grenzenlos5G@BYBW“ soll in der Grenzregion Bayern und Baden-Württemberg anhand konkreter Anwendungsfälle das Potential und die Herausforderungen in der Anwendung des Mobilfunkstandards der Zukunft in Unternehmen im Bereich Logistik untersuchen. Mittels Einsatz von 5G-Technik soll die Schwabenbund-Region damit fit für Industrie 4.0 gemacht werden. Hierdurch soll Deutschland als Leitmarkt für 5G-Anwendungen etabliert werden.

„Hervorragende Chance für die Schwabenbund-Region“

„Mit diesem ersten Zuschlag eröffnen wir für unsere Region zwischen Allgäu und Schwäbischer Alb eine hervorragende Chance, um im Zukunftsfeld Digitalisierung ganz vorn dabei zu sein und als Vorreiter in Deutschland das Thema Inter- und Intralogistik voranzutreiben. Denn Digitalisierung ist der Treibstoff innovativer und zukunftsfähiger Entwicklungen und damit Grundlage für unsere Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg unserer Wirtschaft von morgen“, freut sich Werner Weigelt, Geschäftsführer und 5G-Projektleiter des Schwabenbunds.

Ablauf des Förderprojektes

Den Schwerpunkt des Projektes bilden die logistischen Prozesse sowohl im Unternehmen selbst als auch zwischen Produktions- und Lieferstandorten. Zusammen mit Forschungs- und Industriepartnern wie beispielsweise Bosch Rexroth und der DB Systel soll untersucht werden, inwiefern die 5G-Datentransfer Abläufe effizienter und automatisierter gestalten werden können. Der Fokus soll auf wirtschaftlichen Aspekten durch Untersuchung konkreter Anwendungsfälle im Bereich Logistik 4.0 und Verkehrsinfrastruktur liegen. Ebenso sollen die Chancen und Herausforderungen für Gesellschaft und Verwaltung im Alltag des komplexen Wirtschaftsraums der länderübergreifenden Grenzregion herausgearbeitet werden.

Erkenntnisse aus der Praxisanwendung

Das Besondere am Schwabenbund-Projekt „Grenzenlos5G@BYBW“ ist dabei, dass das Konzept nicht nur auf theoretischen Annahmen beruht. Hier werden belastbare Erkenntnisse aus der Praxisanwendung geliefert: Das finnische Mobilfunkunternehmen Nokia hat im Kerngebiet Neu-Ulm und Ulm sowie darüber hinaus ein Testfeld aufgebaut, in der die 5G-Technologie bereits im Einsatz ist und für das Projekt genutzt werden kann. Außerdem hat der Verbund verschiedene Forschungseinrichtungen mit an Bord geholt,. Dadurch soll untersucht werden, wie 5G dann auch im restlichen Schwabenbund-Gebiet sinnvoll zum Einsatz kommen und somit vom Allgäu über Biberach und Günzburg bis nach Heidenheim ausgeweitet werden kann.