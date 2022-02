2021 fällt für Mindelheimer BBG schlechter aus als erwartet

Der Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer BBG hat im Geschäftsjahr 2021 wie erwartet pandemiebedingt einen Verlust eingefahren. Es ist der zweite Fehlbetrag in der 23-jährigen Unternehmensgeschichte. Der um interne Verrechnungen bereinigte Umsatz der BBG Gruppe fiel mit 13 Millionen Euro niedriger aus als geplant. Ursache sind Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten, vor allem bei Elektronikbauteilen. Maschinen und Anlagen konnten daher nicht fertiggestellt, Aufträge nicht abgeschlossen und Rechnungen nicht gestellt werden.

„Mehrere Millionen Euro Umsatz wären zusätzlich realisierbar gewesen, wenn die Lieferketten funktioniert hätten“, schätzt Hans Brandner, geschäftsführender Gesellschafter von BBG. Er hofft, dass sich die Lage in den kommenden Monaten bessert, vor allem die Aussichten für Nordamerika seien momentan sehr erfreulich.

„Für 2022 sind wir vorsichtig optimistisch. Die Zuverlässigkeit externer Zulieferungen entscheidet darüber, welches Umsatzwachstum wir im laufenden Jahr erreichen und ob wir einen Gewinn erzielen. Denn unsere Auftragslage ist wieder sehr gut.“ Bestellungen für 14 Millionen Euro stehen in den Büchern. Sie entfallen zu annähernd gleichen Teilen auf die beiden Geschäftsbereiche Maschinenbau und Werkzeugbau, heißt es in einer Mitteilung.

Zu den Umsätzen 2021 trug der Werkzeugbau ungefähr doppelt so viel bei wie der Maschinenbau. Auch die regionale Entwicklung verlief unterschiedlich. Zur Unternehmensgruppe gehören die deutsche Muttergesellschaft mit Sitz in Mindelheim, die den europäischen Markt betreut, BBG Asia mit Schwerpunkt und Niederlassungen in China sowie BBG North America für die NAFTA-Staaten.

Der Anteil der im Inland erzielten Erlöse betrug nahezu unverändert 15 Prozent. Aus dem restlichen Europa kamen 13 Prozent nach 16 Prozent im Vorjahr hinzu. Der asiatische Umsatzanteil, überwiegend aus China, stieg von 31 auf 40 Prozent. Umsätze mit Kunden aus den NAFTA-Staaten USA, Kanada und Mexiko beliefen sich auf 32 Prozent, 2020 waren es 38 Prozent.

BBG Asia konzentrierte sich im vergangenen unter anderem auf den Aufbau des neuen Geschäftsbereichs Verpackungsmaschinen. Das Tochterunternehmen hat 2021 verschiedene Anlagen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie entwickelt, für die es bereits Interessenten gibt. BBG ist zuversichtlich, in Kürze die ersten Maschinen verkaufen zu können.

Durchgängig erfolgreich war laut einer Mitteilung die Tochter BBG North America, die trotz pandemiebedingter Einschränkungen eine kontinuierlich hohe Auslastung ihrer Produktionskapazitäten meldet. Auf dem wachsenden mexikanischen Markt hat das Unternehmen 2021 im Bundesstaat Santiago de Querétaro ein Servicebüro eröffnet. Als Ansprechpartner vor Ort möchte BBG schneller auf Anfragen für Serviceeinsätze, Inbetriebnahmen, Reparaturen und Wartungen reagieren.