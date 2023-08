Mobilität

Sinkende Nachfrage: Erdgastankstelle in Friedrichshafen schließt

Das Stadtwerk am See in Friedrichshafen. Foto: Stadtwerk am See

Die Erdgastankstelle an der Shell-Tankstelle in Friedrichshafen wird aufgrund einer Vertragskündigung geschlossen. Wieso das Stadtwerk am See die Shell-Entscheidung trotzdem nachvollziehen kann.

Seit 2009 bieten Shell und Stadtwerk am See an der Tankstelle in der Albrechtstraße in Friedrichshafen am Bodensee eine Tankmöglichkeit mit CNG für Erdgasfahrzeuge an. Nun hat die Shell Deutschland GmbH den Vertrag mit dem Stadtwerk gekündigt. Als Begründung wird angegeben, dass sich Shell aus dem CNG-Geschäft in Deutschland zurückziehen wolle. Damit ist dem Stadtwerk der weitere Betrieb nicht mehr möglich, die Tankstelle muss Ende Mai 2024 geschlossen werden. Erdgasmobilität hat sich nicht durchgesetzt Das Stadtwerk bedauert die Entscheidung, zeigt aber auch Verständnis: „Wir sind überrascht von der Kündigung, können sie aber nachvollziehen“, erklärt Tim Pfeifer vom Stadtwerk. Rund 95 Erdgas-Fahrzeuge hätten zuletzt noch mehr oder weniger regelmäßig an der Erdgastankstelle getankt, so das Stadtwerk. „Die Erdgasmobilität hat sich nicht durchgesetzt, und mit E-Autos steht inzwischen eine innovative und weitgehend emissionsfreie Mobilitätsform zur Verfügung, für die wir uns als Stadtwerk ja auch aktiv einsetzen.“ Besitzer von CNG-Fahrzeugen müssen auf Nachbarstädte ausweichen Vorangehende Gespräche des Stadtwerks mit einem Unternehmen, das die Erdgas-Zapfsäule übernehmen wollte, sind nun mit der Kündigung hinfällig. Eine Verlegung der Tankmöglichkeit an einen anderen Ort würde hohe Investitionen bedeuten, die sich aufgrund der sehr geringen und weiter sinkenden Nachfrage nicht lohnen. Für Besitzer von CNG-Fahrzeugen stehen weiterhin Tankmöglichkeiten in Ravensburg, Lindau und Überlingen zur Verfügung.