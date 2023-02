„Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee“ startet neues Projekt in Lindau

Immobilienmarkt

Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee realisiert bis Herbst 2024 sieben individualisierbare Wohnungen am Lindauer Heckenweg. Foto: Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee

Sieben neue Wohnungen entstehen in der Wohnanlage entstehen. Was Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee für den Bau plant.

Im Lindauer Stadtteil Aeschbach sollen bis Herbst 2024 zwei hochenergieeffiziente Gebäude mit sieben barrierefreien Wohnungen entstehen. Bauträger Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee realisiert damit erstmals ein nachhaltiges Konzept nach dem energetischen Standard „Effizienzhaus 40 plus“ für frei finanzierte Wohneinheiten. Innovative Bauweise, geringer Energiebedarf, hoher Individualisierungsgrad und niedrige Betriebskosten sollen das Projekt auszeichnen. Wohnen am Bodensee wolle damit altersgerechte Wohnungen und eine nachhaltige Nachnutzung von Grundstücken mit alter Bausubstanz schaffen.

Was ist der Baustandard „Effizienzhaus 40 plus“?

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und realisiert in Kooperation mit dem Architekturbüro Modulor energetische Wohnkonzepte für die Zukunft. Auch die sieben frei finanzierten Wohnungen in zwei Baukörpern am Lindauer Heckenweg entstehen durch diese Zusammenarbeit. Die Wohnanlage wird nach dem Standard „Effizienzhaus 40 plus“ errichtet. Das moderne Konzept setzt auf regenerative Energieerzeugung mittels Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher. In Kombination mit einer gedämmten Gebäudehülle und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sollen ein hoher Nachhaltigkeitsgrad entstehen.

Wie nachhatlig ist der Standard „Effizienzhaus 40 plus“?

„Die hochwertige Bauweise reduziert den jährlichen Energiebedarf auf ein Minimum und ist um etwa 60 Prozent geringer als bei herkömmlichen Neubauten. Wir schaffen dieses Angebot erstmals auch für Wohnanlagen und einen Mehrwert für umweltbewusste Wohnungssuchende“, berichtet Gründer und Geschäftsführer Jürgen Rogner. „Die Gebäudenutzung ist ein wesentlicher Emissions- und Kostenfaktor. Unser ressourcenschonendes Konzept reduziert den Aufwand über die gesamte Lebensdauer und ermöglicht in Zeiten steigender Energiepreise die angestrebte Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen“, fügt Architekt Rainer Schmuck hinzu.

Jürgen Rogner ist Gründer und Geschäftsführer von Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee. Foto: Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee

Künftige Bewohner sollen Baupläne mitgestalten

Neben dem niedrigen Energieverbrauch und entsprechend reduzierten Betriebskosten setze das Konzept auf einen hohen Individualisierungsgrad. Bei den sieben Wohnungen von 58 bis 148 Quadratmetern seien Grundrissaufteilungen, die Sanitärausstattung, Bodenbeläge und die Elektroausstattung mitbestimmbar. Zusätzlich passe das Unternehmen die Lichtplanung auf die Bedürfnisse der künftigen Bewohner an. „Die Bedeutung der Beleuchtung für ein angenehmes Raumgefühl wird oft erst nachträglich erkannt. Frühzeitige Überlegungen sparen Mühen und Kosten“, erklärt Rogner.

So sollen die Wohnungen am Lindauer Heckenweg nach Bauabschluss aussehen. Foto: Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee

Diese Ausstattung sei für die Wohnungen am Lindauer Heckenweg geplant

Alle Wohnungen sollen entweder über Terrassen, Balkone oder Gartenflächen verfügen. Durch die zentrale Lage im Stadtteil Aeschbach seien Nahversorger, Kindergärten, Schulen, medizinische Versorgung, ÖPNV-Haltestellen und der Bodensee in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Bei der Realisierung setze Schönes & Nachhaltiges Wohnen am Bodensee auf handwerkliche Expertise aus der Region. „Wir arbeiten mit lokalen und inhabergeführten Handwerksbetrieben zusammen und sorgen so für Wertschöpfung im direkten Umkreis“, betont Rogner.