Messe-Comeback in Friedrichshafen: Aqua-Fisch findet wieder statt

Ausstellung

Nachdem die letzte Aqua-Fisch im Jahr 2019 stattfand, sollen nun wieder die Angeln ausgefahren werden. Foto: Aqua-Fisch

Nach dreijähriger Abwesenheit öffnet Süddeutschlands größte Messe für Angelsport, Fliegenfischen und Aquaristik wieder ihre Tore. Projektleiterin Petra Rathgeber blick daher vorfreudig auf die Rückkehr der Aqua-Fish: „Nach der langen Corona-Zwangspause freuen wir uns auf den Neustart und bieten am Anfang der neuen Saison die branchenweit ersehnte Plattform für persönlichen Austausch, Information und Einkauf. Über 100 Aussteller präsentieren in zwei Hallen und dem Foyer Ost ihre Neuheiten. Vortragsforen, Demonstrationen und verschiedene Testpools laden zum Mitmachen ein“,

Wann findet die Aqua-Fisch 2023 statt?

Die internationale Messe wird vom 3. bis zum 5. März 2023 in Friedrichshafen laufen. Vor Ort gebe es dann zahlreiche Mitmachbereiche für Neulinge und Profis sowie Vortragsforen. Zudem sollen Experten in verschiedenen Testbecken ihr Wurfgeschick demonstrieren. Sie liefern außerdem Tipps zu Angeltechniken und Reisen auf dem Podium des Angelforums. Erstmals gastiere das „Rise Fly Fishing Film Festival 2023“ mit Naturaufnahmen zum Fliegenfischen. Jenes gelte als weltweit größtes Filmfestival seiner Art. Dafür verwandle sich der Konferenzraum Berlin am Messe-Samstag ab 15 Uhr in einen Kinosaal.

Das erwartet die Besucher der Aqua-Fisch 2023

Am Fliegenfischerpool können sich Besucher am Fliegenbinden versuchen und ihre neuen Wurftechniken direkt am Becken ausprobieren. Mitmachen ist auch beim Testpool für Angelboote und Köder angesagt, der zum Fangbecken für Spinner, Fliegen und Co. wird. Zudem dürfe das Messepublikum die variantenreichen Wurftechniken des Castingsports ganztägig im Casting-Aktionsbereich austesten. Im Schaubeckens des Landesfischereiverbandes werde der Flussbarsch als Fisch des Jahres 2023 seine Runden ziehen. An einem Kinderpool können Angel-Neulinge ihren ersten Fang an Land erleben. Zusätzlich stehe für die Jüngsten ein Kinderkino bereit.

Die Welt der Fische auf der Aqua-Fisch 2023 sehen

Aquaristik- und Terraristik wird auch auf der Aqua-Fisch 2023 groß vertreten sein. So werde es auf der Börse des Aquarienvereins Multicolor allerlei Fische zu kaufen geben. Kampffischliebhaber können sich am Stand von Betta Helvetia über die Haltung informieren, einkaufen und bei einer Auktion mit Bettas eindecken. Aquascaping-Experte Volker Jochum demonstriert live die artgerechte Einrichtung eines Nano-Tanks. Wer noch tiefer in die Szene eintauchen möchte, kann sich das Aquaristik-Forum in Zusammenarbeit mit dem Dähne-Verlag vormerken. Dort soll es Workshops und Vorträge von Szene-Größen wie Alexandra Behrendt und Ulli Bauer geben. Weiteres zur Aquaristik präsentiert unter anderem der Verband deutscher Aquarien, die Guppy-Züchter Deutschland, internationale Garnelenzüchter sowie Aquarienvereine aus der Region.