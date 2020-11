Lindauer Rhomberg Bau unterstützt lokales Eishockey

Pünktlich zum Saisonstart ist der EV Lindau um einen Unterstützer reicher: Die Rhomberg Bau GmbH hat sich dem Sponsorenpool des Vereins rund um die Oberligamannschaft der Islanders angeschlossen. Der Zeitpunkt ist dabei bewusst gewählt, wie Geschäftsführer Joachim Nägele erklärt: „Trotz oder gerade wegen der aktuellen Einschränkungen war es uns besonders wichtig, die tolle Arbeit des EV Lindau zu unterstützen und ein klares Zeichen in und für unsere Region zu setzen.“

Nägele weiter: „Als traditionsbewusstes Familienunternehmen ist uns daran gelegen, für die Menschen und die Region an den Standorten, an denen wir tätig sind, Mehrwert zu schaffen. Daher war es für uns schnell klar, dass wir mit den Islanders zusammenarbeiten wollen. Sie verfolgen wie wir einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz und setzen auf ein ebenso professionelles wie partnerschaftliches Miteinander.“ Bernd Wucher, 1. Vorsitzender des EV Lindau, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass mit Rhomberg Bau ein weiteres Unternehmen aus Lindau unseren Weg mitgeht und so dabei hilft, den Eishockeysport in unserer Stadt weiter voranzutreiben.“ Der Sponsorenbetrag soll hauptsächlich für den laufenden Spielbetrieb sowie im Nachwuchsbereich eingesetzt werden.

Die Rhomberg Bau GmbH hat ihren Deutschland-Sitz auf dem Zechwald-Areal in Lindau und ist vornehmlich in den Geschäftsbereichen Immobilienentwicklung und Generalunternehmerbau tätig. Als Teil der Rhomberg Bau Gruppe mit Sitz im benachbarten Vorarlberg bietet das Unternehmen als Komplettanbieter aber auch Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden an. Dieser ganzheitliche Zugang stellt nicht nur eine Optimierung von Kundennutzen und Lebenszykluskosten sicher, sondern ermöglicht auch die Realisierung von Projekten, die die Kriterien der Nachhaltigkeit umfassend erfüllen.

Das Leistungsspektrum der Rhomberg Bau reicht von der Planung und Projektentwicklung über (privaten) Wohnbau, öffentlichen und gewerblichen Hoch- und Tiefbau bis zu Umbau, Sanierung und Immobilien- oder Gewerbepark-Management. Im Vordergrund stehen benutzerorientierte, ökologisch wertvolle und sozial sinnvolle Lösungen für Wohn-, Arbeits- oder Begegnungsräume.

Neben den Bereichen Bau und Ressourcen ist die Gruppe als Teil der international renommierten Rhomberg Sersa Rail Group im Bereich Bahn tätig, wo sie vor allem den Gleisbau und die Bahntechnik abdeckt.