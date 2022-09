Über 50 Auszubildende und duale Studenten starten bei Geiger ins Berufsleben

Ausbildungsstart

Über 50 neue Auszubildende und duale Studenten starten bei der Geigergruppe ins Berufsleben. Foto: Geiger Gruppe

In diesem Jahr hat das Familienunternehmen Geiger seine Ausbildungszahl vom Vorjahr erneut übertroffen. Anfang September sind über 50 junge Mitarbeiter bei Geiger ins Berufsleben gestartet.

Insgesamt arbeiten bei Geiger nun 134 Azubis und duale Studenten. Ausgebildet werden die jungen Leute in 22 Ausbildungsberufen und fünf dualen Studiengängen, wobei die Unternehmensgruppe auch immer wieder neue Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in ihr Angebot mitaufnimmt. Derzeit bietet das Unternehmen die Möglichkeit zur Ausbildung in insgesamt 27 Berufen und fünf Studiengängen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Jungen Menschen eine berufliche Perspektive bieten

„Wir sind uns der Wichtigkeit gut ausgebildeter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewusst und legen deshalb großen Wert auf eine fundierte und qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung“, erklärt Markus Schlienz, Personalleiter der Geiger Gruppe. „Gerade jetzt ist es unserer Meinung nach wichtig, jungen Menschen eine gute berufliche Perspektive zu bieten.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Kennenlernen und Identifikation mit der Unternehmensgruppe

Bei der zweitägigen Einführungsveranstaltung, bei der die Auszubildenden und Studenten auch eine Betriebsrundfahrt machten, standen das gegenseitige Kennenlernen und eine erste Identifikation mit der Unternehmensgruppe im Vordergrund. Als langjähriger Ausbildungsbetrieb macht es sich Geiger zur Aufgabe, seinen Auszubildenden gute Voraussetzungen für ihren Start ins Berufsleben zu schaffen und auch eine entsprechende Weiterentwicklung zu fördern, wie Markus Schlienz im Rahmen der Einführungsveranstaltung deutlich machte: „Wir haben Mitarbeiter, die bei Geiger als Auszubildende angefangen haben und heute in der obersten Führungsriege agieren.“