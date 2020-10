Treffen des Tourismusverband fand aufgrund von Corona virtuell statt

„Alles ist in diesem Jahr anders – und wir wissen nicht, wie lange dies noch so sein wird“, mit diesen Worten begrüßte Staatssekretär Klaus Holetschek und Vorsitzender des Tourismusverbands Allgäu/ Bayerisch-Schwaben e.V. annähernd 60 Mitglieder und Partner des Verbands Ende Oktober zu einer Videokonferenz – zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden, Landrätin Rita Maria Zinnecker und Geschäftsführer Bernhard Joachim. Eigentlich hätte zum gleichen Zeitpunkt die bereits verschobene Jahreshauptversammlung in Memmingen stattfinden sollen. Geschäftsführung und Vorstand entschieden sich angesichts der Corona-Lage dann aber für eine digitale Versammlung.

Mit einem eindringlichen Statement informierte der Vorsitzende über die aktuelle Pandemielage und erkundigte sich über die aktuellen Anliegen und Fragen der Mitglieder. Er unterstrich den großen Zusammenhalt und das gute Miteinander im Tourismusverband und dankte insbesondere für das Verständnis für die vielen notwendigen Maßnahmen seitens der Staatsregierung. Hierfür erhielt Staatssekretär Holetschek Zustimmung und Unterstützung.

Digitales Abstimmungsformat für Beschlüsse

Im weiteren Verlauf bekamen die Mitglieder alle notwendigen Informationen für anstehende Beschlüsse zu den Wirtschaftszahlen des Tourismusverbands. Hierzu hat die Verbandsgeschäftsstelle ein digitales Abstimmungsformat eingerichtet, um aktuell erforderliche Beschlüsse zu ermöglichen.

Vorsitzender Holetschek erläuterte seine Entscheidung, den Vorsitz des Tourismusverbands ab 1. Januar 2021 ruhen zu lassen. Die Verbandsführung übernehmen dann – bis zur Neuwahl des Vorstands voraussichtlich im April 2021 – die beiden Stellvertreter, Landrätin Maria Rita Zinnecker sowie Abgeordneter Johannes Hintersberger gemeinsam.

Positive Tourismuszahlen im Schluss-Statement

In ihrem Schluss-Statement hoben Zinnecker und Holetschek die teils auch positiven Tourismuszahlen für den vergangenen Sommer hervor. Mit diesen Erwartungen wollten die Touristiker nun auch in die bevorstehende Wintersaison mit guten Hygienekonzepten starten.