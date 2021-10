Streit um Grünten BergWelt: Grundstückseigentümer spricht von "Hetzkampagne"

In diesem Winter wird es keine Skisaison an den Grüntenliften geben. Das teilte die Investorenfamilie Hagenauer am Montag in einer Pressemitteilung mit. Der Grund: Eine Entscheidung des Landgerichts Kempten vom 22. September. Demnacht stimmte der Eigentümer eines Grundstücks dem Betrieb nicht zu. Dieser hat sich nun auch zu Wort gemeldet.

Laut der Pressemitteilung der Investorenfamilie Hagenauer am Montag wird es wegen der Entscheidung des Langerichts Kempten vom 22. September keinen Skiebetrieb an den Grüntenliften geben. Demnach stimmte der Eigentümer des Grundstücks, über welches der Doppelsessellift am Grünten führt, einer Nutzung nicht zu. In einer eigenen Pressemitteilung stellt der Grundstückseigentümer die Situation nun etwas anders dar: "Das Interesse der Familie Hagenauer an einem weiteren Skibetrieb ist geheuchelt: Herr Hagenauer hatte 2019 über den damaligen vorläufigen Insolvenzverwalter selbst und aus freien Stücken die Löschung des Sesselliftanlagenbetriebsrechtes auf meinem Grundstück veranlasst." Danach hätte er seinen Rechtsanwalt darüber informiert, dass der weitere Betrieb des Sesselliftes einer Einigung bedarf. Sein wichtigster Punkt sei gewesen, dass die Familie Hagenauer - wie bereits erklärt - auf die Rollglideranlage verzichtet und dies rechtsicher dokumentiert wird. Die Rahmenbedingungen dafür hätten beide Parteien anschließend abgeklärt. Gescheitert sei das Übereinkommen an einer unzureichenden Dokumentation der Verzichtserklärung für die Rollglideranlage. Er habe daraufhin weiter eine außergerichtliche Zusammenkunft angestrebt. Vor Gericht soll Frau Hagenauer mit ihren Anwälten erneut die abgestimmten Vereinbarungen nicht beurkunden lassen wollen. Fortbestehende Einigungsbereitschaft Seine Forderung besteht in der Rücksichtnahme bei Planung, Bau und Betrieb der Anlage. Ihm gehe es dabei um das Wohl der Anlieger und Anwohner. Auch wenn die Fronten sichtlich erhärtet sind, sei eine Einigung seitens des Grundstückeigentümers nicht ausgeschlossen. „Ich war immer und bin auch künftig bereit, über den Betrieb des Sesselliftes zu verhandeln, wenn Herr Martin Hagenauer deswegen auf mich zukommt", sagt er in seinem Statement. Trotzdem mache er sich keine Hoffnung auf eine baldige Übereinkunft, da er seitens BergWelt kein Bestreben danach vermutet.