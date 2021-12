Sparkasse Allgäu: Vorstandsvorsitzender wird 60

Gerne hätten ihm viele Mitarbeiter in der Vorstandsetage der Sparkassen - Hauptstelle persönlich gratuliert, doch aufgrund der aktuellen Situation beschränkt sich der Kreis der Gratulanten auf wenige Führungskräfte der Sparkasse, die ihrem Chef auf diesem Weg alles Gute wünschen.

Die berufliche Laufbahn von Hegedüs Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vor knapp zehn Jahren hatte Hegedüs den Vorsitz der Sparkasse Allgäu übernommen. Seine berufliche Laufbahn begann Manfred Hegedüs 1979 bei der damaligen Kreissparkasse Obernburg-Klingenberg. Der im unterfränkischen Großwallstadt geborene Vollblut-Sparkassler war in den ersten Berufsjahren als Kunden- und Kreditberater eingesetzt. Sein Wissensdrang weckte schnell die Lust auf neue Aufgaben. So absolvierte Hegedüs 1985 die Weiterbildung zum Sparkassenfachwirt, 1987 die Qualifikation zum Sparkassenbetriebswirt und 1989 den Lehrgang des Lehrinstituts für das kommunale Sparkassen- und Kreditwesen. 1990 qualifizierte sich der Jubilar mittels eines Trainee-Programms für die Bereiche Außenhandel, Wertpapiere, Immobilien und Versicherungen und wurde danach zum Geschäftsstellenleiter und stellvertretenden Marktbereichsleiter ernannt.

Die Übernahme des Vorstandsvorsitz der Sparkasse Allgäu Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Von Unterfranken wechselte Manfred Hegedüs 1992 zur damaligen Sparkasse Memmingen-Mindelheim. Dort übernahm er die Leitung der Firmenkundenabteilung Mindelheim und wurde 1995 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt. Im Januar 1998 wurde Hegedüs in den Vorstand der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim berufen und begleitende dort ab November 1998 die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Kurz nach seinem 50. Geburtstag erreichte Manfred Hegedüs sein Ziel. Im Februar 2012 übernahm er den Vorstandsvorsitz der Sparkasse Allgäu. Neben seinen Aufgaben innerhalb der Sparkasse Allgäu bringt er sich in verschiedenen Gremien der Sparkassen Finanzgruppe und der regionalen Wirtschaft engagiert ein.

Vielseitige Freizeitgestaltung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In seiner Freizeit liebt es Manfred Hegedüs aktiv zu sein: Zu Fuß oder mit dem Motorrad genießt er zusammen mit seiner Frau Annemarie seine Wahlheimat Allgäu. Im Winter hält er sich auf Langlaufskiern fit und hat schon mehrfach am Sparkassen-Skilanglauf teilgenommen. Der vielseitig interessierte Jubilar ist auch handwerklich begabt und schafft in seiner hauseigenen Werkstatt „Werke zum Anfassen“. Er ist der Kunst sehr zugetan und engagiert sich seit einigen Jahren im Lions Club Kempten-Buchenberg, bis vor kurzem als dessen Präsident.