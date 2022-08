So setzt Dachser künftig Wasserstoff-Lkws in der Praxis ein

Fuhrpark

Der Bluepower 1938 FCEV-Lkw des Unternehmens Enginius. Foto: Faun Gruppe

Dachser wird 2023 in Deutschland zwei Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw in den Praxiseinsatz bringen. Wie sieht die Umsetzung dieses Vorhabens aus?

In Magdeburg wird voraussichtlich ab Anfang 2023 ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw vom Typ Hyundai Xcient für Dachser unterwegs sein. Das Fahrzeug mit 27 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 18 Palettenstellplätzen besitzt eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern, sodass es im Zweischichtbetrieb eingesetzt werden kann. Während der FCEV-Lkw tagsüber im regionalen Verteilerverkehr im Raum Magdeburg getestet wird, fährt das Fahrzeug nachts im Systemverkehr die Dachser-Niederlassung in Berlin-Schönefeld an. Im Nachteinsatz wird der Lkw mit einem Tandem-Wechselbrückenanhänger betrieben.

Geeignete Tankmöglichkeiten für Wasserstoff werden bis zur Auslieferung des Fahrzeugs in der Nähe der beiden Dachser-Niederlassungen Magdeburg und Berlin verfügbar sein. Vertragspartner von Dachser ist die H2 Delivery Truck Pool GmbH & Co. KG in Magdeburg. Die Vertriebsgesellschaft gehört zur H2 Green Power & Logistics GmbH, die Ende 2021 in elf deutschen Städten mit dem Hyundai Xcient FCEV-Lkw die wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuglogistik vorstellte.

Einsatz des Lkws auch in Hamburg

In Hamburg wird Dachser zudem ab Mitte 2023 einen Bluepower 1938 FCEV-Lkw des Bremer Unternehmens Enginius, einer Tochter der Faun-Gruppe, für die Innenstadtbelieferung einsetzen. Der Lkw wird dann das Lieferkonzept „Dachser Emission-Free Delivery“ ergänzen, das in Hamburg bereits im Herbst 2022 startet. Der Bluepower 1938 verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von 19 Tonnen und kann mit seinem festen Kofferaufbau 18 Paletten mit Ware transportieren. Die geschätzte Reichweite beträgt 250 Kilometern plus Reserve. Für die Betankung ist die Wasserstoff-Tankstelle in der Hamburger Hafen City vorgesehen.

„Im Rahmen einer Studie mit der Hochschule Kempten haben wir bereits das beträchtliche Potenzial von Wasserstoff-Lkw im europäischen Stückgutnetzwerk von Dachser herausgearbeitet“, erklärt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) und Mitglied des Vorstands bei Dachser. „Mit den beiden ersten Wasserstoff-Lkw im Dachser-Netz werden wir wertvolle praktische Erfahrungswerte sammeln können, darauf freuen wir uns.“