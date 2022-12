Präg spendet 10.000 Euro an Caritas

Für den guten Zweck

Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg, (li.) und Christoph Nunner, Geschäftsführer des Caritasverbands Kempten-Oberallgäu e.V., bei der symbolischen Spendenübergabe. Bild: Präg

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion spendete der Energieberater Präg an kulturelle und soziale Einrichtungen. In Kempten würdigte das Unternehmen die Tafelläden der Caritas mit einem Betrag von 10.000 Euro.

Mit dem Geld unterstützt das Familienunternehmen Präg aus Kempten die Arbeit der Tafeln in Kempten, Füssen, Isny, Sonthofen und Lindenberg. Die Tafelläden der Caritas versorgen in vielen Städten hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Gebrauchs. Der Energiedienstleister würdigt seit vielen Jahren das regionale Engagement vieler sozialer Einrichtungen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So bewertet Geschäftsführer Marc Deisenhofer die Aktion

„Die Tafelläden nehmen gespendete Lebensmittel und Gebrauchsartikel auf und helfen damit Menschen, die von Armut betroffen sind. Den bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag unterstützen wir mit unserer diesjährigen Weihnachtsspende“, erklärt Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg, anlässlich der symbolischen Spendenübergabe unter dem Motto #PRÄGhilft. „Unsere gemeinnützigen Tafelläden helfen Menschen in finanzieller Not mit gesunden Lebensmitteln. Um unsere Arbeit zu tun, benötigen wir finanzielle Zuwendungen wie die von Präg. Damit können wir unsere laufenden Kosten, beispielsweise für Miete und Reparaturen, bestreiten“, erläutert Christoph Nunner, Geschäftsführer des Caritasverbands Kempten-Oberallgäu e.V.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Spenden von insgesamt 25.000 Euro

Präg unterstützt regelmäßig soziale und kulturelle Einrichtungen. Allein im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion spendet das Unternehmen insgesamt 25.000 Euro in den Gebieten seiner Niederlassungen im Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Sachsen und Thüringen. Präg bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Energieversorgung, Energielösungen und Mobilität an.