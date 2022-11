Numbat und Goldbach bringen E-Ladesäule mit digitaler Werbefläche auf den Markt

Kooperation

So könnte ein digitaler Werbeträger auf einer Schnellladesäule aussehen. Foto: Numbat

Der Schnellladeinfrastrukturanbieter Numbat schafft in Kooperation mit der DOOH-Vermarkterin Goldbach Germany das erste EV-DOOH Netz in Deutschland. Dabei handelt es sich um digitale Werbeträger, die in Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge verbaut werden. Wieso aus der Kooperation auch Supermarktketten profitieren könnten.

Das Cleantech-Unternehmen Numbat setzt auf neue Technologien und betreibt eine Kombination aus High-Power Charger für EVs (Electric Vehicles) und nachhaltigem Batteriespeicher. Das Besondere daran: Die Schnellladesäule Numbat kann überall und jederzeit installiert werden, ohne Netzprobleme oder enorme Baukosten, die üblicherweise beim Ausbau von Schnellladeinfrastruktur anfallen. Für Goldbach ist neben den zwei integrierten 75 Zoll Screens auch der nachhaltige Aspekt des Batteriespeichers relevant.

Schnellladesäulen als zukünftige Werbeträger auf Parkplätzen

Mit diesem erhält Goldbach Zugriff auf einen der nachhaltigsten Werbeträger im DOOH-Bereich und wird als nationale Vermarkterin die Screens zukünftig mit in das Portfolio aufnehmen. Die Kooperation bedeutet für den deutschen DOOH-Markt einen großen Schritt in Richtung Zukunft. In einem nachhaltigen und stark wachsenden E-Mobilitäts-Zeitalter werden Schnellladesäulen zu relevanten Werbeträgern und erschließen so auch neue Flächen wie zum Beispiel Supermarkt Parkplätze, die bisher eher schwer zugänglich waren.

Nachfrage an „Numbats“ soll in kommenden Jahren steigen

Konkret bedeutet die Zusammenarbeit im ersten Schritt die nationale Vermarktung von mehr als 600 Systemen mit je zwei Screens im Jahr 2023. Aufgrund der steigenden Anzahl von E-Autos auf deutschen Straßen und der damit verbundenen hohen Nachfrage an „Numbats“, wird die Zahl der Schnellladeinfrastrukturen in den kommenden Jahren stark steigen. Besonders der Lebensmitteleinzelhandel profitiert von dieser Entwicklung, da ein schnelles Laden von E-Autos neben dem Einkauf unkompliziert und gut in den Alltag integrierbar ist. So gab das Cleantech-Unternehmen Numbat bereits bekannt, deutschlandweit unter anderem die Supermarktketten Feneberg und Tegut mit Schnellladeinfrastruktur auszustatten.

Was bringen die neuen Werbeflächen auf den Schnellladesäulen?

Der Roll-Out der ersten Systeme beginnt bereits Ende 2022 und Anfang 2023. Das Ziel von Numbat ist ein flächendeckender Ausbau in der DACH Region und anschließend in gesamt Europa. Neben einem Netz an Schnellladeinfrastruktur entsteht somit auch ein Netz aus neuen DOOH-Werbeflächen. “Mit Goldbach als Profi im Bereich DOOH an unserer Seite können wir gemeinsam neue Märkte erschließen. Das Thema digitale Außenwerbung erreicht mit unserer Schnellladeinfrastruktur und den Screens in Deutschland ein ganz neues Level. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Unternehmen und sind überzeugt von dem daraus resultierenden Synergieeffekt,“ freut sich Martin Schall, Co-Founder und Managing Director von Numbat.

Digitale Werbeträger sind ein Mehrwert für das aufkommende Mobilitätszeitalter

Claudia Zayer, Managing Director der Goldbach DOOH GmbH, ergänzt: „Digitale Werbeträger in Schnellladesäulen zu verbauen, ist im aufkommenden E-Mobilitätszeitalter ein richtiger Schritt. Die Installationen sind nachhaltig und erbringen einen Mehrwert im Rahmen des Aufbaus der dringend notwendigen Infrastruktur. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Numbat, die unseren Kunden neue Möglichkeiten der Zielgruppenansprache bringt.“